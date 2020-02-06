56 Köy yolu ulaşıma kapandı (1)
İş makineleriyle kapanan yolları açma çalışması Kepçe Operatörü Kadir Aykut'un konuşması MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 56 Köy yolu ulaşıma kapandı.
06.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:51
İş makineleriyle kapanan yolları açma çalışması
Kepçe Operatörü Kadir Aykut'un konuşması MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 56 Köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: AA