55 Yaşındaki Ünlü Oyuncu Peker Açıkalın, Üçüncü Kez Baba Olacak

Ünlü oyuncu Peker Açıkalın'ı üçüncü kez baba olacak olmanın heyecanı sardı. 55 yaşındaki Peker Açıkalın kendisi gibi oyuncu Çiğdem Koç ile bebeğinin olacağını duyurdu.

"İKİ KIZDAN SONRA BİR ÇOCUK BAHŞETTİ RABBİMİZ"

Sosyal medya hesabından güzel haberi veren Açıkalın duygularını şu sözlerle ifade etti; İki gönül bir olunca samanlık seyran, sağ ve sol el ile bir kalp işareti oluyor... İsteyince de bir çocuk bahşetti rabbimiz. Hem de iki kızdan sonra…

"ERKEK ÇOCUĞUMUN DOĞMASI İÇİN SAAT SAYIYORUZ"

Erkek çocuğumun doğması için, gün değil saat sayıyoruz. Sağlık ve sıhhatle doğsun. Büyüyüp de abi olsun, adam olsun, vatana millete hayırlı olsun."

2 KIZI VAR

Peker Açıkalın'ın daha önce yaptığı evliliklerden Narin Şeker ve Perim Yakut adında iki kızı var.

EGENİN HAMSİSİ'NE DAHİL OLDU

Usta oyuncu, TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi 'Egenin Hamsisi'nin kadrosuna dahil oldu. Açıkalın, dizide Melahat'in (İclal Aydın) üç kağıtçı abisi Horoz Ağa Kubat'ı canlandıracak.