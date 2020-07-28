55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
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55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı

İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. 55 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkartan ünlü model bikinili paylaşımlarıyla hayranlarını adeta büyülüyor.

28.07.2020 23:18 | Son Güncelleme: 28.07.2020 23:40

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ünlülerden olan 55 yaşındaki İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley, şu sıralar yaz tatilinin tadını çıkarıyor. Nerede tatil yaptığını sır gibi saklayan güzel model, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla da dikkat çekmeye devam ediyor.

"BÜYÜK KAÇIŞ" NOTUYLA PAYLAŞTI

Dünyaca ünlü model Elizabeth Hurley, son olarak bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. 55 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkartan ve fit vücuduyla dikkat çeken Hurley'in "Büyük kaçış" notu eklediği paylaşımı, 130 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı. Ünlü model, yıllara meydan okuyan güzelliği ile takipçilerinden tam not almayı başarıyor.

KENDİ MARKASINI REKLAMINI YAPMAYI İHMAL ETMİYOR

Öte yandan, Elizabeth Hurley paylaşımlarında, kendi kurduğu plaj giyim markasının reklamını yapmayı da ihmal etmiyor. Hurley, kendi tasarımı olan bikinilerle poz vermeyi tercih ediyor.

55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili fotoğraflarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili fotoğraflarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili fotoğraflarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili fotoğraflarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Haber Yorumları (1)
MUSTAFA: ne kadar silikon meraklısı var
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500
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