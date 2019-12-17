: 54 yaşındaki İngiliz oyuncu Elizabeth Hurley, kusursuz fiziğiyle mest etti

17.12.2019 18:17 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:38

İngiliz modacı ve oyuncu Elizabeth Hurley, 54 yaşına gelmesine rağmen geçip giden zamana meydan okuyor.

Şu sıralar Marvel uyarlaması Runaway'de Morgan le Fay karakterini canlandıran Hurley bir yandan da moda alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.

YENİ TASARIMINI SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TANITTI

Kendi adını taşıyan bir plaj giyimi makası olan Hurley, yeni koleksiyonunda yer alan çizgili bikiniyi de yine sosyal medya üzerinden tanıttı.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI

Instagram sayfasında kendi tasarımıyla çektirdiği pozunu paylaşan Hurley'e beğeni ve yorum yağdı. Hurley'in söz konusu paylaşımı 78 binin üzerinde beğeni aldı.

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