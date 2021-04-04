533 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri internete sızdırıldı! Aralarında 20 milyon da Türk var
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533 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri internete sızdırıldı! Aralarında 20 milyon da Türk var

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533 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri internete sızdırıldı! Aralarında 20 milyon da Türk var

Facebook'ta yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor. 533 milyon Facebook kullanıcısının kişisel bilgileri ücretsiz olarak yayınlanırken, bu kişilerin arasında 20 milyona yakın da Türk vatandaşı bulunuyor. Güvenlik uzmanları, verilerin bilgisayar korsanları tarafından dolandırıcılık için kullanılabileceği uyarısında bulunuyor.

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook, bu kez de hack skandalına imza attı. Bir web sitesinde 533 milyondan fazla Facebook kullanıcısının kişisel bilgileri ücretsiz yayınlandı. 533 milyon kişi arasında 20 milyon Türk vatandaşının olduğu belirtildi.

TÜRKİYE'DEN 19 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ VAR

106 ülkeden kullanıcılara ait bilgiler paylaşılırken, söz konusu kullanıcıların kayıtlarının 32 milyonu ABD'de, 11 milyonu Birleşik Krallık'ta ve 6 milyonu Hindistan'da yer alıyor. 19 milyondan fazla Türk kullanıcının bilgileri de yayınlanan veritabanında bulunuyor.

KİŞİSEL BİLGİLER ELE GEÇİRİLDİ

Telefon numarası, doğum yeri ve tarihi, Facebook ID numarası ve e-posta gibi kişisel bilgilerin yer aldığı sızıntıyı kontrol eden Business Insider, birkaç kaydı doğruladıklarını açıkladı.

UZMANLARDAN UYARI

Güvenlik uzmanları, verilerin bilgisayar korsanları tarafından dolandırıcılık için kullanılabileceği konusunda uyardı.

533 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri internete sızdırıldı! Aralarında 20 milyon da Türk var

Yapılan son bilgilendirmeye göre 533 milyon kişinin bilgileri ilk paylaşıldığı dönemde ücret karşılığı hacker forumlarında erişilebilinirken, artık bedava olduğu Alon Gal tarafından Twitter üzerinden paylaşıldı.

533 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri internete sızdırıldı! Aralarında 20 milyon da Türk var
533 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri internete sızdırıldı! Aralarında 20 milyon da Türk var
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