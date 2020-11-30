53 yıl boyunca kalmış! 6 yaşında burnuna soktuğu bozuk para 59 yaşında çıkarıldı

Rusya'da 59 yaşındaki adam, 6 yaşındayken sağ burun deliğine para sıkıştırıp, korkudan annesine söyleyemedi. Yıllar sonra nefes alamama şikayetiyle doktora gidince, unutulan paranın hala aynı yerde durduğu fark edildi. Ameliyatla çıkarılan paranın dağılan Sovyetler Birliği'ne ait olduğu belirtilirken, üstündeki desenlerin silinmiş olduğu görüldü.

59 yaşındaki adam, sağ burun deliğine bozuk para sıkıştırdığında henüz 6 yaşındaydı. Korkusundan annesine durumu açıklamayan adam, yıllar içinde paranın varlığını da unuttu.

TARAMADA ORTAYA ÇIKTI

Kısa bir süre önce sağ burun deliğinden nefes alamama şikayetiyle hastaneye giden adama bir tarama yapıldı. Doktorlar adamın burnunda ummadıkları bir şeyle karşılaştı. 6 yaşında burnuna soktuğu bozuk para adamın burnunda durmaktaydı.

SOVYETLER BİRLİĞİ PARASI

Genel anestezi ile yapılan endoskopik ameliyat sonrası çıkarılan para, 53 yıl öncesinin Sovyet bozuk para birimi olan 1 kopik. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılışıyla birlikte bu para da tedavülden kalkmıştı.

ARTIK NEFES ALABİLİYOR

Burundan çıkarılan paranın üzerinde artık orak ve çekiç amblemi görünmüyordu. Kulak burun boğaz uzmanı Elena Nepryakhina "Hasta Cuma günü ameliyat oldu, Pazar günü taburcu edildi. Artık burnundan tam olarak nefes alabiliyor" dedi.