52 Yaşındaki Ünlü Yıldız Nicole Kidman, Verdiği Cesur Pozlarla Şaşırttı
52 yaşındak iAvustralyalı ünlü aktris Nicole Kidman, bir dergiye verdiği cesur pozlarla şaşırttı. Kidman, fiziği ve güzelliğiyle genç kızlara taş çıkarttı.
Dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman, Vanity Fair dergisinin yeni sayısı için kamera karşısına geçti. Fotoğrafçı Collier Schorr'a poz veren 52 yaşındaki aktris, kısacık sarı saçları ve verdiği cesur pozlarla şaşırttı.
GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARTTI
Çekimlerde dünyaca ünlü markaların tasarımlarını giyen Nicole Kidman, fiziği ile genç kızlara taş çıkarttı.
KURALLARI YIKTI
Son 13 yıldır eşi Keith Urban ile Nashville'de yaşayan Kidman'ın çekimlerde iki görüntüsü, alışılagelmiş Kidman'dan farklıydı. Kidman, kısa paça siyah deri pantolonu ve askeri ceketiyle adeta kurallarını yıktı. Pek fazla böyle cesur pozlarla görmediğimiz oyuncu, pixie kesim saçlarıyla da bambaşka bir imaja bürünmüş.
İÇ ÇAMAŞIRIYLA POZ VERDİ
Bir diğer görüntü ise iç çamaşırıyla verdiği pozdu. İç çamaşırı giyen Kidman, file çoraplarla kombinlediği görünümüyle adeta 'Mihrap yerinde' dedirtti.
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Bizim 20lik kızlar gibi örnek alın kendinize bakın Türk kızlarıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ekonomi bir harika olduğu için hakkımız olan VATANDAŞLIK MAAŞLARINI talep ediyoruz. Gelecek kaygısı bugün ne yiyeceğiz kaygısıyla köleleştirilmiş bir halk olmayı hak etmiyoruz. Çalışmadan da yaşama hakkımızın iadesini rica ediyoruz. Bunun mümkün olduğu Bankamatik Memurlarının varlığı ile Ayandır. Boş yapmayın hepimize geriye dönük olanları faizleriyle olmak üzere hakkımız olan maaşlarımızı enflasyon karşısında değer kaybetmeyecek şekilde ödeyin.Cevap Yaz 2 2 Yayından KaldırYANLIŞ GEZEGEN: SEVGİLİ REVENGER, SATIRLARIMA BAŞLARKEN SEVGİ VE SAYGILARIMI SUNUYORUM. . KARDEŞ BİZ DÜNYANIN TÜRKİYE ÜLKESİNDEYİZ. . Bİ YANLIŞLIK OLDU GALİBA. . :):)GERÇEKTEN BURASI TÜRKİYE. . SEN YANLIŞ GEMİDE OLABİLİR MİSİN? VEYA BİZ SENİ FAZLA RAHATSIZ ETMEYELİM. SELAMLAR. . :):)1 Yayından Kaldır
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son çırpınışlar. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bizim türk kizlarina sesleniyorum az şu kadından feyz alin bir çocuk doğuruyorsunuz ondan sonra homini gırtlak daha düğün borçları bitmeden diri diri gömülüyoruz türk erkeklerinin sizden nedir cektiğiCevap Yaz 11 Yayından Kaldır