52 Yaşındaki Ünlü Yıldız Nicole Kidman, Verdiği Cesur Pozlarla Şaşırttı

Dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman, Vanity Fair dergisinin yeni sayısı için kamera karşısına geçti. Fotoğrafçı Collier Schorr'a poz veren 52 yaşındaki aktris, kısacık sarı saçları ve verdiği cesur pozlarla şaşırttı.

GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARTTI

Çekimlerde dünyaca ünlü markaların tasarımlarını giyen Nicole Kidman, fiziği ile genç kızlara taş çıkarttı.

KURALLARI YIKTI

Son 13 yıldır eşi Keith Urban ile Nashville'de yaşayan Kidman'ın çekimlerde iki görüntüsü, alışılagelmiş Kidman'dan farklıydı. Kidman, kısa paça siyah deri pantolonu ve askeri ceketiyle adeta kurallarını yıktı. Pek fazla böyle cesur pozlarla görmediğimiz oyuncu, pixie kesim saçlarıyla da bambaşka bir imaja bürünmüş.

İÇ ÇAMAŞIRIYLA POZ VERDİ

Bir diğer görüntü ise iç çamaşırıyla verdiği pozdu. İç çamaşırı giyen Kidman, file çoraplarla kombinlediği görünümüyle adeta 'Mihrap yerinde' dedirtti.