52 nerenin plaka kodu? 52 plakası nereye ait, hangi şehir? Ordu ilçe plaka harfleri
Türkiye'de yer alan 81 ilin kendilerine ait plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında plakalarda gözükür. Plaka kodları 68. plaka numarasına kadar alfabetik olarak devam eder. Peki 52 plakası nerenin, hangi ile ait?
Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Peki 52 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?
Ayrıca yolda giderken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ediliyorlar. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 52 plakasının detaylarını aktaralım.
52 NERENİN PLAKASI?
52 plakası hangi ile ait : Ordu
52 plakası Ordu iline ait bir plaka kodudur. Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm araçların arkasında veya önünde 52 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Ordu iline ait demektir. Ordu'nun plakası 52'dir. Ordu'dan bir önceki plaka kodu 51 Niğde'ye aitken, bir sonraki 53 plaka kodu ise Rize'ye aittir. Peki Ordu ilçelerinin plaka harfleri nelerdir şimdi onlara göz atalım.
ORDU'NUN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI
Plaka kodu 52 olan Ordu'nun ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Ordu'nun hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 52 Ordu plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.
Ordu Merkez (Altınordu) ilçesi plaka harfleri :
52 AC 001 - 52 AZ 999
52 D 0001 - 52 D 1999
52 DF 001 - 52 DH 999
52 DN 001 - 52 DR 999
52 FA 001 - 52 FT 999
52 K 0001 - 52 K 3999
52 M 0001 - 52 M 1999
52 T 0001 - 52 T 1999
Gürgentepe ilçesi plaka harfleri :
52 BA 001 - 52 BM 999
52 D 6500 - 52 D 6999
52 K 9500 - 52 K 9999
52 M 6500 - 52 M 6999
52 MK 001 - 52 MK 999
52 T 6500 - 52 T 6999
Kumru ilçesi plaka harfleri :
52 BN 001 - 52 BZ 999
52 D 8500 - 52 D 8999
52 G 0151 - 52 G 0200
52 G 0251 - 52 G 0300
52 G 8351 - 52 G 8450
52 K 9000 - 52 K 9499
52 M 8500 - 52 M 8999
52 MJ 001 - 52 MJ 999
52 T 8500 - 52 T 8999
Ulubey ilçesi plaka harfleri :
52 D 2001 - 52 D 2499
52 G 0201 - 52 G 0250
52 G 8451 - 52 G 8500
52 HS 001 - 52 HZ 999
52 K 8500 - 52 K 8999
52 M 2001 - 52 M 2499
52 T 2001 - 52 T 2499
Korgan ilçesi plaka harfleri :
52 D 2500 - 52 D 2999
52 HH 001 - 52 HP 999
52 K 8000 - 52 K 8499
52 M 2500 - 52 M 2999
52 T 2500 - 52 T 2999
Akkuş ilçesi plaka harfleri :
52 D 3000 - 52 D 3999
52 DY 001 - 52 DZ 999
52 K 7500 - 52 K 7999
52 M 3000 - 52 M 3999
52 T 3000 - 52 T 3999
Aybastı ilçesi plaka harfleri :
52 D 4000 - 52 D 4999
52 HA 001 - 52 HE 999
52 K 7000 - 52 K 7499
52 M 4000 - 52 M 4999
52 T 4000 - 52 T 4999
Ünye ilçesi plaka harfleri :
52 D 5000 - 52 D 6249
52 DU 001 - 52 DV 999
52 ES 001 - 52 EZ 999
52 K 5250 - 52 K 6199
52 M 5000 - 52 M 6249
52 T 5000 - 52 T 6249
Mesudiye ilçesi plaka grupları :
52 D 6250 - 52 D 6499
52 G 0901 - 52 G 999
52 G 9951 - 52 G 9999
52 K 6200 - 52 K 6449
52 M 6250 - 52 M 6499
52 ML 001 - 52 ML 999
52 NA 001 - 52 NZ 999
52 T 6250 - 52 T 6499
Fatsa ilçesi plaka grupları :
52 D 7000 - 52 D 8499
52 DD 001 - 52 DE 999
52 DK 001 - 52 DL 999
52 DS 001 - 52 DT 999
52 EH 001 - 52 ER 999
52 K 4000 - 52 K 5249
52 M 7000 - 52 M 8499
52 T 7000 - 52 T 8499
Gölköy ilçesi plaka grupları :
52 D 9000 - 52 D 9999
52 EA 001 - 52 EF 999
52 K 6450 - 52 K 6999
52 M 9000 - 52 M 9999
52 T 9000 - 52 T 9999
Kısacası 52 plakası Ordu şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.
ORDU PLAKA KODU KAÇTIR?
Ordu ilimizin plaka kodu 52'dir. Yollarda gördüğümüz 52 plakalı arabalar Ordu şehrine ait demektir.
ORDU TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?
Ordu telefon alan kodu 452'dir. Yani 0452 numarasıyla başlayan telefon kodları Ordu şehrine aittir.