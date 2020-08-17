52 nerenin plaka kodu? 52 plakası nereye ait, hangi şehir? Ordu ilçe plaka harfleri
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52 nerenin plaka kodu? 52 plakası nereye ait, hangi şehir? Ordu ilçe plaka harfleri

Türkiye'de yer alan 81 ilin kendilerine ait plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında plakalarda gözükür. Plaka kodları 68. plaka numarasına kadar alfabetik olarak devam eder. Peki 52 plakası nerenin, hangi ile ait?

52 nerenin plaka kodu? 52 plakası nereye ait, hangi şehir? Ordu ilçe plaka harfleri
17.08.2020 12:48 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:51

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Peki 52 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

Ayrıca yolda giderken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ediliyorlar. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 52 plakasının detaylarını aktaralım.

52 NERENİN PLAKASI?

52 plakası hangi ile ait : Ordu

52 plakası Ordu iline ait bir plaka kodudur. Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm araçların arkasında veya önünde 52 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Ordu iline ait demektir. Ordu'nun plakası 52'dir. Ordu'dan bir önceki plaka kodu 51 Niğde'ye aitken, bir sonraki 53 plaka kodu ise Rize'ye aittir. Peki Ordu ilçelerinin plaka harfleri nelerdir şimdi onlara göz atalım.

ORDU'NUN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Plaka kodu 52 olan Ordu'nun ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Ordu'nun hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 52 Ordu plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Ordu Merkez (Altınordu) ilçesi plaka harfleri :

52 AC 001 - 52 AZ 999

52 D 0001 - 52 D 1999

52 DF 001 - 52 DH 999

52 DN 001 - 52 DR 999

52 FA 001 - 52 FT 999

52 K 0001 - 52 K 3999

52 M 0001 - 52 M 1999

52 T 0001 - 52 T 1999

Gürgentepe ilçesi plaka harfleri :

52 BA 001 - 52 BM 999

52 D 6500 - 52 D 6999

52 K 9500 - 52 K 9999

52 M 6500 - 52 M 6999

52 MK 001 - 52 MK 999

52 T 6500 - 52 T 6999

Kumru ilçesi plaka harfleri :

52 BN 001 - 52 BZ 999

52 D 8500 - 52 D 8999

52 G 0151 - 52 G 0200

52 G 0251 - 52 G 0300

52 G 8351 - 52 G 8450

52 K 9000 - 52 K 9499

52 M 8500 - 52 M 8999

52 MJ 001 - 52 MJ 999

52 T 8500 - 52 T 8999

Ulubey ilçesi plaka harfleri :

52 D 2001 - 52 D 2499

52 G 0201 - 52 G 0250

52 G 8451 - 52 G 8500

52 HS 001 - 52 HZ 999

52 K 8500 - 52 K 8999

52 M 2001 - 52 M 2499

52 T 2001 - 52 T 2499

Korgan ilçesi plaka harfleri :

52 D 2500 - 52 D 2999

52 HH 001 - 52 HP 999

52 K 8000 - 52 K 8499

52 M 2500 - 52 M 2999

52 T 2500 - 52 T 2999

Akkuş ilçesi plaka harfleri :

52 D 3000 - 52 D 3999

52 DY 001 - 52 DZ 999

52 K 7500 - 52 K 7999

52 M 3000 - 52 M 3999

52 T 3000 - 52 T 3999

Aybastı ilçesi plaka harfleri :

52 D 4000 - 52 D 4999

52 HA 001 - 52 HE 999

52 K 7000 - 52 K 7499

52 M 4000 - 52 M 4999

52 T 4000 - 52 T 4999

Ünye ilçesi plaka harfleri :

52 D 5000 - 52 D 6249

52 DU 001 - 52 DV 999

52 ES 001 - 52 EZ 999

52 K 5250 - 52 K 6199

52 M 5000 - 52 M 6249

52 T 5000 - 52 T 6249

Mesudiye ilçesi plaka grupları :

52 D 6250 - 52 D 6499

52 G 0901 - 52 G 999

52 G 9951 - 52 G 9999

52 K 6200 - 52 K 6449

52 M 6250 - 52 M 6499

52 ML 001 - 52 ML 999

52 NA 001 - 52 NZ 999

52 T 6250 - 52 T 6499

Fatsa ilçesi plaka grupları :

52 D 7000 - 52 D 8499

52 DD 001 - 52 DE 999

52 DK 001 - 52 DL 999

52 DS 001 - 52 DT 999

52 EH 001 - 52 ER 999

52 K 4000 - 52 K 5249

52 M 7000 - 52 M 8499

52 T 7000 - 52 T 8499

Gölköy ilçesi plaka grupları :

52 D 9000 - 52 D 9999

52 EA 001 - 52 EF 999

52 K 6450 - 52 K 6999

52 M 9000 - 52 M 9999

52 T 9000 - 52 T 9999

52 nerenin plaka kodu? 52 plakası nereye ait, hangi şehir? Ordu ilçe plaka harfleri

Kısacası 52 plakası Ordu şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.

ORDU PLAKA KODU KAÇTIR?

Ordu ilimizin plaka kodu 52'dir. Yollarda gördüğümüz 52 plakalı arabalar Ordu şehrine ait demektir.

ORDU TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Ordu telefon alan kodu 452'dir. Yani 0452 numarasıyla başlayan telefon kodları Ordu şehrine aittir.

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