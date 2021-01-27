50M2 netflix'de yayınlandı! Engin Öztürk ve Aybüke Pusat'ın 50M2 konusu nedir?
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50M2 netflix'de yayınlandı! Engin Öztürk ve Aybüke Pusat'ın 50M2 konusu nedir?

27.01.2021 15:06 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:13
50M2 netflix'de yayınlandı! Engin Öztürk ve Aybüke Pusat'ın 50M2 konusu nedir?

Netflix'in yeni Türk dizisi 50M2 izleyicileriyle buluştu. Heyecanla beklenen 50M2 dizisinin başrollerini Engin Öztürk ve Aybüke Pusat yer alıyor. Netflix, yeni Türk dizisi 50M2 Netflix'de yayınlandı! Engin Öztürk ve Aybüke Pusat'ın 50M2 konusu nedir?

Netflix'in en çok merak edilen yeni gerilim Türk dizisi 50m2'yi bugün ilk sezonuyla seyircileriyle buluştu. Hem içeriğiyle hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çeken 50M2 dizisinde 16+ yaş sınırı bulunmakta. Peki 50M2 Netflix'de yayınlandı! Engin Öztürk ve Aybüke Pusat'ın 50M2 konusu nedir? sizlerle!

50M2 netflix'de yayınlandı! Engin Öztürk ve Aybüke Pusat'ın 50M2 konusu nedir?

50M2NETFLİX'DE YAYINLANDI!

Başrollerini Engin Öztürk ve Aybüke Pusat'ın paylaştığı Netflix'in 50M2 gerilim dizisi 16+ yaş sınırıyla, 8 bölüm olarak yayınlandı. 50M2 dizisinin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir, senaristliğini ise Leyla ile Mecnun yazarı Burak aksak üstlendi.

50M2 netflix'de yayınlandı! Engin Öztürk ve Aybüke Pusat'ın 50M2 konusu nedir?

ENGİN ÖZTÜRK VE AYBÜKE PUSAT'IN 50M2 KONUSU NEDİR?

Netflix'in yerli yapımlar serisinde bugün 50M2 Türk dizi abonelerine özel yayınlandı. Başrollerini Engin Öztürk ve Aybüke Pusat'ın paylaştığı 50M2'dizisinde, aynı zamanda Yiğit Kirazcı, Cengiz Bozkurt gibi ünlü simalar da yer almakta. 50m2 dizisinde, her şey karanlık bir adamın kirli işlerini yapan Gölge'nin, geçmişine ait sır perdesini aralamaya çalışırken işler karışır ve kendini bambaşka bir kimlikle küçük bir mahallede bulmasıyla başlar.

50M2 netflix'de yayınlandı! Engin Öztürk ve Aybüke Pusat'ın 50M2 konusu nedir?

Ailesiyle ilgili sorularına yanıt arayan Gölge, kendisini yıllardır pis işlerinde çalıştıran, hayattaki tek yakını Servet'e dair karanlık bir gerçeği ortaya çıkarır. Muhtar evini Gölge'ye açar. Gölge kendisini Servet'e karşı koruması koşuluyla Mümtaz'a bir teklifte bulunur ama işler umduğu gibi gitmez. Son bölümünde ise Yakup, Gölge'nin iddia ettiği kişi olmadığını kanıtlamanın bir yolunu bulur. Civan'ın hamlesi Mesut'u felakete sürükler. Servet, Gölge'ye sarsıcı bir gerçeği açıklamasıyla ilk sezon tamamlanır.

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