500 YILLIK TARHANA, GELECEK NESLE TANITILDI

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde Osmanlı Padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in taşıma yükü hafif, uzun süre dayanıklı ve tok tutan bir ürün olarak görüp Mısır seferine götürüp askerlere yedirdiği belirtilen 500 yıllık tarhana, 'Yerli Malı Haftası' kapsamında Ömer Halis Demir Anaokulu öğrencilerine tanıtıldı. Tarhananın yapım ve fırında kurutulma anını öğrencilere, tarhananın tarihi de anlatıldı.

Ömer Halis Demir Anaokulu öğrenci 'Yerli Malı Haftası' kapsamında Beyşehir'in yöresel ürünü olan 500 yıllık tarihe sahip tarhanayı görmek için üretildiği iş yerine gitti. Öğrencilerin, tarhananın tarihinin yanı sıra nasıl üretildiğini öğrendi. Tarhananın tarihinin Osmanlı Padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferine dayandığını belirten iş yeri sahibi Murat Şakrak, şunları söyledi

"Tarhanamızın kaybolmasını istemiyoruz. Daha çok tanınması ve gelecek nesillere aktarılmasını istiyoruz. Dolayısıyla böyle bir lezzetin herkesin tanıyıp tatmasını istiyoruz. Yavuz Sultan Selim, Mısır seferine çıkacağı zaman ordudaki askerler için bozulmayacak ve yükte hafif gıda ürünü ister. Aralarında Beyşehirli bir kişinin de bulunduğu çavuşlarda tarhanayı hazırlar. Tarhanamız bilindiği üzere süzme yoğurt ve buğday yarmasından yapıldığı için protein ve lift oranı yüksek olduğundan doyurucu özelliğine sahiptir ve çokta hafiftir. Bu hafta 'Yerli Malı Haftası' olması sebebiyle miniklerimiz bizi ziyaret etti. Bizi de gururlandırdılar, çok hoşumuza gitti."

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