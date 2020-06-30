50 yaşındaki Suphiye Özabay, 40 yıldır toprağa hayat veriyor
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50 yaşındaki Suphiye Özabay, 40 yıldır toprağa hayat veriyor

Bitlis'in Mutki ilçesinde 50 yaşındaki Süphiye Özabay, 40 yıldır toprağı işleyerek yaptığı ürünleri satarak ailesinin geçimine katkı sunuyor.

30.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:47

Bitlis'in Mutki ilçesinde 50 yaşındaki Süphiye Özabay, 40 yıldır toprağı işleyerek yaptığı ürünleri satarak ailesinin geçimine katkı sunuyor.

İlçeye bağlı Kavakbaşı beldesinde yaşayan 3 çocuk annesi Özabay, çocukluğunda annesinden öğrendiği çömlek yapımını devam ettiriyor.

Kendini geliştirerek çömlekçiliği meslek haline getiren Özabay, toprağı işleyerek yaptığı güveç tencere, küp, tandır, vazo ve sürahi gibi ürünleri kentin yanı sıra bir çok ile göndererek kazanç elde ediyor.

Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kurslarda kadınlara da çömlek yapımı ve boyaması konusunda eğitim veren Özabay, sanatını gelecek nesillere aktarmak için çaba gösteriyor.

Özabay, gazetecilere yaptığı açıklamada, evinin ihtiyacını karşılamak amacıyla öğrendiği çömlek yapımını meslek haline getirdiğini söyledi.

Yaptıkları ürünleri satarak gelir elde ettiklerini belirten Özabay, "Güveç için kap, ayran için yayık, değişik ihtiyaçlar için küpler yapıyoruz. Siparişlere göre sürahi ve çeşitli vazolar da yapıyorum. Yaptıklarımızı sipariş verenler gelip alıyor. Bölgemizde bulunan kırmızı toprağı özel bir kumla karıştırıyoruz. Suyla yoğurarak hamur kıvamına getiriyoruz. Yaptığımız ürünleri, koruması için bir süre içeride daha sonra 3 gün dışarıda bekletiyoruz. Ardından yaklaşık bin 500 derecelik tandırlarda yakarak hazır hale getiriyoruz." diye konuştu.

50 yaşındaki Suphiye Özabay, 40 yıldır toprağa hayat veriyor

Kaynak: AA

Manşet

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