50 lirasına 75 bin lira istiyor
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50 lirasına 75 bin lira istiyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde market işleten Bülent Öztürk, alışveriş sırasında eline gelen hatalı basım 50 TL'yi ilk gördüğünde şaşırdığını belirterek banknotunu en iyi teklifi verene satacağını söyledi.

50 lirasına 75 bin lira istiyor
03.08.2020 10:16 | Son Güncelleme: 03.08.2020 10:20

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde market işleten Bülent Öztürk, alışveriş sırasında eline gelen hatalı basım 50 TL'yi ilk gördüğünde şaşırdığını belirterek banknotunu en iyi teklifi verene satacağını söyledi.

Yalı Mahallesi Muhtarı olan, aynı zamanda market işleten Bülent Öztürk'ün alışveriş sırasında eline hatalı basım 50 TL'lik banknot geçti. Hatalı basılan 50 TL'lik banknotun sağ üst köşesinde 50 sayısı yerine 5 rakamı bulunuyor.

Öztürk, alışveriş sırasında eline geçen ve hatalı basım olduğunu fark ettiği 50 TL'lik banknotu satılığa çıkarttı. Merkez Bankası tarafından paranın sağ üst köşesindeki 50 rakamının sıfırı eksik basılan paranın eline geçtiğinde sahte olduğunu düşünen Öztürk, "Akşam hesap toplarken paraları sayarken 50 TL'lik parada bir değişiklik fark ettim. Baktım sıfırın birisi yok. Sahtedir diye ayırdım. 1 hafta sonra yerel bir gazetede darp hanenin yanlış basım para diye haberini gördüm. Bankaya götürdüm sahte olup olmadığını anlamak için. Sahte olmadığını söylediler. Bende para olduğunu gören 1-2 kişi aradı. Teklif etti ancak piyasada sunulan paraların altında teklif geldiği için pek düşünmedim. Ama piyasada 70-75 bin gibi teklif sunulduğunu gördüm. Öyle bir teklif gelirse düşünürüz, veririm. Teklifleri bekliyorum" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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