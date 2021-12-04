Törende soğuk rüzgarlar! Bahçeli, "Kime şirin görünmeye çalışıyorsun?" dediği Cemil Çiçek ile yan yana geldi
Geçtiğimiz haftalarda siyasette 50+1 tartışmasını başlatan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek ile MHP lideri Devlet Bahçeli, eski bakan Güldal Akşit'in cenaze töreninde yan yana geldi. Bahçeli, polemik nedeniyle tepki gösterdiği Çiçek'e "Sayın Çiçek, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim. Kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz? " demişti.
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Turizm Bakanı ve Devlet bakanlarından Güldal Akşit için Meclis'te tören düzenlendi. TBMM'deki törene siyasilerden çeşitli isimler katıldı.
YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİLER
Objektiflere yansıyan karelerde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'in yan yana olduğu görüldü. Bahçeli ile Çiçek arasında tansiyon, en son geçtiğimiz haftalarda başlayıp alevlenen yüzde 50+1'e ilişkin tartışmalarda yükselmişti.
"SAYIN ÇİÇEK NİYETİNİ ÖĞRENELİM" DEMİŞTİ
Çiçek, "50+1 sıkıntılara sebebiyet verecek." ifadesini kullanırken, Bahçeli ise ''Sayın Çiçek, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim. Türkiye'nin kaostan, işgalden, imhadan kıl payı kurtulduğunu ne çabuk hafıza kayıtlarınızdan çıkardınız? Buradan nereye ulaşmaya, ne yapmaya, kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz? Sayın Çiçek'in beyanatı her anlamda dikkat çekicidir. Ve bize göre kuşku vericidir" karşılığını vermişti.
Çiçek, ise "Konunun nasıl gündeme geldiği belli. Kim nasıl değerlendiriyorsa ya da anlıyorsa anlasın" diyerek Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi sonrası yaptığı açıklamalara işaret etmişti.
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