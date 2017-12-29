5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki Darbe Girişimi Davası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında eski tuğgeneral Murat Soysal'ın da yer aldığı 23'ü tutuklu 36 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen, dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral Murat Soysal'ın da aralarında bulunduğu 23'ü tutuklu 36 sanık ile avukatları katıldı.



Başbakanlık ile TBMM adına katılan avukatların da hazır bulunduğu duruşmaya, dönemin İl Jandarma Komutanı emekli Albay Şeref Çakmak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılarak, "tanık" sıfatıyla dinlendi.



"Emrin usulsüz olduğu çok açıktı"



15 Temmuz 2016'da havalimanında görevdeyken saat 22.00'de harekat merkezine mesaj geldiğini öğrendiğini belirten Çakmak, şunları anlattı:



"Mesajın ne olduğunu sorduğumda 'sıkıyönetim emri' olduğunu söylediler. Nereden geldiğini ve imzaya bakılmasını söyledim. Genelkurmay'dan geldiğini ve altındaki imzada bir tuğgeneralin yer aldığını söylediler. Emrin usulsüz olduğu çok açıktı. Sıkıyönetimi kimin ilan edeceği kanunlarda açıktır. Emrin kanunsuz olduğunu anladım. Vali Bey'le, görüştükten sonra Murat Soysal'ı arayıp tugaya dönmesini ve tugaya hakim olmasını istedim. Kendisine kalkışmanın FETÖ tarafından yapılmış olabileceğini ve sözde emrin altındaki imzaya dikkat etmesini özellikle istedim.



Bu sırada "sıkıyönetim komutanı" olduğundan haberim yoktu."



Çakmak, Soysal'ın dışarıda olduğunu, henüz bir şey görmediğini ve gerekli incelemeyi yapacağını söylediğini anlatarak, sanığın aynı şeyleri tekrarladığını belirtti.



Mahkeme Başkanı Melik Durmaz'ın, "Net bir eylem gördünüz mü?" sorusuna Çakmak, "Sanık, kışlaya gelip beni arayacaktı ama bir türlü kışlaya gelmedi ve aramadı. Vali Bey de görüşmeye çalıştı ancak bir türlü görüşemedi." diye yanıtladı.



Tutuklu sanık Murat Soysal, tanık beyanına karşı bir diyeceğinin olmadığını söyledi.



Tüm sanıkların dinlenmesinin ardından duruşma öncesi ifadesi alınan tanıkların beyanları okundu.



Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz 2016 günü darbe girişiminden haberdar olduktan sonra saat 22.00 gibi sanık Murat Soysal'ı aradığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Nerede olduğunu sordum. Hatay'dan geldiğini söyledi. Ne olup bittiğini sorunca, 'Karargahtan bir talimat geldi, ona uyarım.' dedi. Ses tonu ve tarzı farklıydı. Eskisi gibi benimle saygılı konuşmuyordu. Bunun üzerine Adana Tümen Komutanı Osman Erbaş'ı arayıp, sanığın farklı konuştuğunu söyledim. O da 'sanığın Gaziantep'e hayra gelmediğini, sanığın Kilis'e gitmesinin hayra alamet olmadığını ve talimat aldığını söyleyerek, 'Engel olun, tugaya girmesin.' dedi. İlerleyen süreçte Şeref Albay'la görüştüm, o da darbe girişiminin FETÖ'cüler tarafından yapıldığını söyledi.



Çevik kuvvette toplandık. Sanık Murat Soysal, 01.45'te tugaya gelmiş. Öncesinde belediye araçlarını tugay önüne yığmıştık. Osman Paşa, 'Sanık Murat Soysal'ı gördüğünüz yerde öldürün, tugaya girerse sıkıntı çıkaracak.' dedi. Ben de özel harekat personeline 'Darbe girişimi yapmak suretiyle tugaydan tanklar çıkıp engelleri aşarsa sanığa ateş edin.' dedim."



Tugaya arkadan girmiş



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer siyasilerin konuşmalarından sonra ortamın iyiye gitmeye başladığını anlatan Yerlikaya, "Bu sırada sanık Murat Soysal, tugayın ön tarafından değil, arka tarafından bir yerden girmiş. Soysal, saat 02.00'den sonra ancak beni aradı, 'Milletimin emrindeyim.' dedi. Ben de 'Kendine yakışanı yaptın.' dedim. Sabah tekrar aradı ve merkez komutanlığınca kendisinin alınacağını belirterek, engellememi istedi. Ben de 'Adli bir soruşturma, benim yapabileceğim bir şey yok, gidip ifadeni ver, senin için iyi olur.' dedim. Beni darbe girişimi sırasında kimse aramadı. Sanık seyahat ediyor olsa bile tugaydan bir yardımcısına arattırabilirdi." ifadelerini kullandı.



Tanık beyanlarının ardından Cumhuriyet Savcısı Cihat Öztürk, mütalaasını verdi.



Öztürk, adaletin tecellisi adına büyük bir özveriyle yürütülen kovuşturma aşamasında, 15 Temmuz 2016 gecesi başlayan 5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki fiillerle ilgili, olağanlık ve kurallara bağlılık tespiti için deneyimli ve bilgili bilirkişi heyeti oluşturularak ayrıntılı rapor hazırlanmasını isteyerek, tutuklu sanıklar Ergün G. ile Murat K'nin tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.



Duruşma, Salı günü devam edecek.