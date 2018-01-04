5. Zırhlı Tugay'ın İkinci Duruşmasında Ara Karar Çıktı

15 Temmuz hain darbe girişimi soruşturması kapsamında aralarında dönemin Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Murat Soysal'ın da bulunduğu davanın ikinci duruşmasında ara karar verildi.



Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" ile "Terör Örgütü Üyeliği" suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 7 buçuk ile 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 23'ü tutuklu 36 sanık, geçtiğimiz hafta dinlenen tanık beyanlarının ardından ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sanıkların yeniden alınan savunmalarının ardından ara karar çıktı.



Verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı Melik Durmaz'ın okuduğu ara kararda, aralarında dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral Murat Soysal'ın da yer aldığı 18 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, diğer tutuklu sanıklar İbrahim Çalımlı, Ergün Göğüş, Servet Karadağ, Murat Karamemişgil, Ahmet Akdaş'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.



Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi için yazı yazılması, ayrıntılı HTS raporunun istenmesi için ileri bir tarihe ertelendi. - GAZİANTEP