"5. Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri" Heyecanı Başlıyor!

Sektörde yenilikçi fikirlere açıklığı ve fark yaratan projelere verdiği destekle öne çıkan Yurtbay Seramik'in Yapı-Endüstri Merkezi işbirliği ile düzenlediği "5.Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri" başlıyor.

Bu yıl "Düzenli Düzensizlik" teması ile zihinleri uyandırmaya çalışan yarışma, düzensizmiş gibi görünürken büyük bir düzenin parçası olan öğelerin doğaya karışma yolculuğuna vurgu yaparken, özgün ve üretilebilir tasarımları sektöre kazandırmayı hedefliyor.

Doğada hiçbir şeyin tesadüf olmadığı, aksine büyük bir düzenin farklı ve tamamlayıcı unsurlardan oluştuğuna vurgu yapan "Düzenli Düzensizlik", her şeyin birbirine karışıp dönüşürken düzene hizmet ettiğine dair yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. Değişirken dönüşen, dönüşürken kendini yeniden tanımlayan bu dünya, sınırsız kavram ve fikirle içsel düzende bir doğaya karışma hikâyesine işaret ediyor. 5.Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri, bu bağlamda öğrencilerden düzen ve düzensizlik kavramlarını birbirinin karşıtı değil var olma nedeni, diğer bir deyişle birbirini içeren kavramlar olarak ele alan tasarımlar geliştirmelerini bekliyor.

Türkiye ve KKTC'deki üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, sanat ve tasarım, mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık ve tasarım disiplinlerini kapsayan bölümlerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine açık olan yarışmaya ekip olarak ya da bireysel başvuru yapılabiliyor. Ekip başlarının belirtilen bölümlerden olması koşuluyla, diğer ekip üyelerine farklı bölümlerden olma imkânı sağlayan "5. Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri"ne proje teslimi için son tarih ise 30 Kasım 2017.

Yurtbay Seramik'in sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan "5. Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri" jürisinde bu yıl Prof. Ayşegül İzer (MSGSÜ GSF Grafik Tasarım Bölümü Başkanı), Birsen Canbaz (Seramik Sanatçısı), Defne Koz (Tasarımcı, Koz Susani Design), Sertaç Ersayın (Endüstriyel Tasarımcı, Reform-İst Kurucusu) ve Prof. Sevim Çizer (DEÜ GSF Seramik ve Cam Tasarımı Bölüm Başkanı) yer alıyor.

