5 yıllık 'arazi' husumetini, kanaat önderleri sonlandırdı
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5 yıllık 'arazi' husumetini, kanaat önderleri sonlandırdı

11.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:51
5 yıllık 'arazi' husumetini, kanaat önderleri sonlandırdı

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, 2 kırsal mahalleden kişiler arasında, 5 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan husumet, kanaat önderlerinin araya girmesiyle son buldu.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, 2 kırsal mahalleden kişiler arasında, 5 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan husumet, kanaat önderlerinin araya girmesiyle son buldu.

Çınar'a bağlı bağlı kırsal Tilver ve Karabudak mahallelerinde yaşayanlar arasında, 5 yıl önce arazi sınırı anlaşmazlığı nedeniyle başlayan husumet, Metina Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Metina-Der) ve kanaat önderlerinin girişimleri ile sona erdi. Anlaşmazlığın yaşandığı arazide bir araya gelen taraflar, husumeti sonlandırarak, barış için söz verdi. Bugüne kadar birçok kan davası ve anlaşmazlığı barışla sonuçlandırdıklarını belirten Metina-Der Başkanı Aydın Pirinççioğlu, "Dernek olarak arazi anlaşmazlığının yaşandığı yere gelerek, anlaşmazlığı çözdük. Bu konuda bütün ailelere sesleniyoruz. Lütfen, aranızdaki kini, nefreti bir tarafa atın ve hep güzelliklerle kendimizi analım. Bu anlaşmazlığın barışla sonuçlanmasında emeği geçen herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.


5 yıllık 'arazi' husumetini, kanaat önderleri sonlandırdı
5 yıllık 'arazi' husumetini, kanaat önderleri sonlandırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat ÖZDEMİR

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