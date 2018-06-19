5 Yaşındaki Oğlunun "Anne Babam Dondu" Mesajını Alan Talihsiz Kadın Eve Koştu, Yıkıldı
Konya'da boğaz enfeksiyonu nedeniyle gittiği özel bir hastanede iğne yapıldıktan sonra eve gelen genç adam, 5 yaşındaki oğlu tarafından ölü bulundu.
Konya'da boğaz enfeksiyonu nedeniyle gittiği özel bir hastanede iğne yapıldıktan sonra eve gelen genç adam, 5 yaşındaki oğlu tarafından ölü bulundu. Babasını hareketsiz halde yatarken bulan küçük Buğra cep telefonundan annesine, 'Anne babam dondu' diye sesli mesaj gönderdi.
"ANNE BABAM DONDU"
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Mehmetçik Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, boğaz enfeksiyonu rahatsızlığı bulunan Mustafa Can, özel bir hastaneye gidip iğne yaptırdı. Daha sonra eve gelen Can, telefonda konuştuğu eşine dinleneceğini söyledi. Bir süre sonra Mustafa Can'ın evde bulunan oğlu Buğra, dinlenen babasının yanına gitti. Babasını hareketsiz halde yatarken bulan küçük Buğra cep telefonundan annesine, 'Anne babam dondu' diye sesli mesaj gönderdi.
"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"
Çocuğunun mesajı üzerine eve gelen Burcu Can'ın ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mustafa Can'ın cenazesi, Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için vücudundan alınan parçanın Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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Burda bi ihmal varsa o ilacın yab etkisi falan değildir yan etkisi olduğunu bilen doktorun hemen taburcu etmesidir saçma sapak yorumlamayın bi kere deCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Allah belanızı versin...Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Adam ölmeyip sakat bile kalsa yine bisey olmazdı dava acılır yıllarca sürer sonrası beraat ciddi caydırıcı korkutucu ceza yok ne yazık ki..Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Öldü adam simdi mahkeme olur yıllar sürer sonra dava kapanır ölen öldüğü ile kalır yanlışı yapan hayatına devam eder..Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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olacağı şudur. uygulanan her tedavinin bir yan etkisi bulunabileceğinden ihmal görülmemiştir. giden bir hayat ama varsa bir hata ki var bence hatayı yapanlar hayatına devam ederler.Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır