5 okul 5 öğretmen ve 25 öğrenciden "Okul Evde Fen Her Yerde" projesi
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5 okul 5 öğretmen ve 25 öğrenciden "Okul Evde Fen Her Yerde" projesi

5 okul 5 öğretmen ve 25 öğrenciden 'Okul Evde Fen Her Yerde' projesi
Anadolu Ajansı / Yavuz Görür - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli, Çumra, Sarayönü ile Yozgat'ın Sorgun ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçelerinden beş okul ve beş fen bilimleri öğretmeninin "Okul Evde Fen Her Yerde" e-Twinning projesi, 25 kişilik öğrenci ekibi ile tamamlandı.

Konya'nın Ereğli, Çumra, Sarayönü ile Yozgat'ın Sorgun ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçelerinden beş okul ve beş fen bilimleri öğretmeninin "Okul Evde Fen Her Yerde" e-Twinning projesi, 25 kişilik öğrenci ekibi ile tamamlandı.

Proje kapsamında oluşturulan 25 kişilik öğrenci ekibinin fen bilimleri dersine olan ilgi, istek, heyecan ve motivasyonlarını bu pandemi döneminde arttırmak ve canlı tutmak amacında olduklarını söyleyen Ereğli Feriha ve Ferhat Koyuncuoğlu Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Emel Koç, şunları kaydetti:

"Mart ayı başında başlayıp, Mayıs ayı sonunda bitecek olan yaklaşık 90 günlük proje ile öğrencilerimize wep tabanlı uzaktan konferans, sunum, söyleşi ve çeşitli deneyler ve etkinlikler gerçekleştirdik. Bu proje döneminde öğrencilerimize vücudumuzdaki sistemler, uzay, elementler, kodlama, bilim insanları ve buluşları, medya okuryazarlığı ve dezenformasyon, milli ve manevi değerlerimizi canlı tutan, farkındalık yaratan çalışmalar ve çeşitli deney etkinlikleri gerçekleştirdik.

Bu projede Yozgat'ın Sorgun ilçesi Gülşehri Çötelli Ortaokulu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Furtuni ve İsak Pinhas Ortaokulu, Konya'nın Çumra İmam Hatip Ortaokulu ve Sarayönü Ladik Ahmet Hüdai İmam Hatip Ortaokulu fen bilimleri öğretmenleri ile beşer kişilik öğrenci ekiplerimizle tamamladık. Emeği geçen meslektaşlarıma ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

5 okul 5 öğretmen ve 25 öğrenciden 'Okul Evde Fen Her Yerde' projesi
5 okul 5 öğretmen ve 25 öğrenciden 'Okul Evde Fen Her Yerde' projesi
5 okul 5 öğretmen ve 25 öğrenciden 'Okul Evde Fen Her Yerde' projesi
5 okul 5 öğretmen ve 25 öğrenciden 'Okul Evde Fen Her Yerde' projesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Görür

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5 okul 5 öğretmen ve 25 öğrenciden "Okul Evde Fen Her Yerde" projesi - Haberler
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