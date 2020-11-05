5 Kasım Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
5 Kasım Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 5 Kasım Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
5 KASIM PERŞEMBE İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah,Deliklikaya Mah,Hadımköy Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Yenilemesi
Açıklama : Terkos Terfi Merkezinde İyileştirme Çalışması Yapılacağından Beslenen Bölgelere Su Verilemeyecektir.
Başlama Tarihi : 04.11.2020 23:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Yenilemesi
Açıklama : Terkos Terfi Merkezinde İyileştirme Çalışması Yapılacağından Beslenen Bölgelere Su Verilemeyecektir.
Başlama Tarihi : 04.11.2020 23:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Terazidere Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.11.2020 02:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Yenilemesi
Açıklama : Terkos Terfi Merkezinde İyileştirme Çalışması Yapılacağından Beslenen Bölgelere Su Verilemeyecektir.
Başlama Tarihi : 04.11.2020 23:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Esenkent Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Yenilemesi
Açıklama : Terkos Terfi Merkezinde İyileştirme Çalışması Yapılacağından Beslenen Bölgelere Su Verilemeyecektir.
Başlama Tarihi : 04.11.2020 23:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah,Bahşayiş Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Yenilemesi
Açıklama : Terkos Terfi Merkezinde İyileştirme Çalışması Yapılacağından Beslenen Bölgelere Su Verilemeyecektir.
Başlama Tarihi : 04.11.2020 23:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.