5 Kasım Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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5 Kasım Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

05.11.2020 10:44 | Son Güncelleme: 05.11.2020 10:48
5 Kasım Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

5 Kasım Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 5 Kasım Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

5 KASIM PERŞEMBE İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah,Deliklikaya Mah,Hadımköy Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Yenilemesi

Açıklama : Terkos Terfi Merkezinde İyileştirme Çalışması Yapılacağından Beslenen Bölgelere Su Verilemeyecektir.

Başlama Tarihi : 04.11.2020 23:27

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Yenilemesi

Açıklama : Terkos Terfi Merkezinde İyileştirme Çalışması Yapılacağından Beslenen Bölgelere Su Verilemeyecektir.

Başlama Tarihi : 04.11.2020 23:27

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler : Terazidere Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 05.11.2020 02:01

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Yenilemesi

Açıklama : Terkos Terfi Merkezinde İyileştirme Çalışması Yapılacağından Beslenen Bölgelere Su Verilemeyecektir.

Başlama Tarihi : 04.11.2020 23:27

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Esenkent Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Yenilemesi

Açıklama : Terkos Terfi Merkezinde İyileştirme Çalışması Yapılacağından Beslenen Bölgelere Su Verilemeyecektir.

Başlama Tarihi : 04.11.2020 23:27

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah,Bahşayiş Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Yenilemesi

Açıklama : Terkos Terfi Merkezinde İyileştirme Çalışması Yapılacağından Beslenen Bölgelere Su Verilemeyecektir.

Başlama Tarihi : 04.11.2020 23:27

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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