5'inci katın balkonundan düşüp ölen üniversiteli Berkay toprağa verildi
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5'inci katın balkonundan düşüp ölen üniversiteli Berkay toprağa verildi

5'inci katın balkonundan düşüp ölen üniversiteli Berkay toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Turgut Dağdeviren - Haberler | Güncel

SAMSUN'da, ziyarete gittiği teyzesinin 5'inci kattaki evinin balkonundan düşüp ölen üniversite öğrencisi Berkay Kalafat (22), memleketi Ordu'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

SAMSUN'da, ziyarete gittiği teyzesinin 5'inci kattaki evinin balkonundan düşüp ölen üniversite öğrencisi Berkay Kalafat (22), memleketi Ordu'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü öğrencisi Berkay Kalafat, ziyarete gittiği teyzesinin 5'inci kattaki dairesinin balkonundan, dengesini kaybedip beton zemine düştü. Ağır yaralanan Kalafat, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Berkay Kalafat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kalafat'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine getirildi. İlçenin Atatürk Mahallesi 100'üncü Yıl Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Berkay Kalafat, Tepe Mezarlığı aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Kalafat'ın annesi Hatice ile babası İbrahim Ali Kalafat'ı cenazeye katılanlar teselli etmeye çalıştı.


- Ordu

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

5'inci katın balkonundan düşüp ölen üniversiteli Berkay toprağa verildi
5'inci katın balkonundan düşüp ölen üniversiteli Berkay toprağa verildi
5'inci katın balkonundan düşüp ölen üniversiteli Berkay toprağa verildi
5'inci katın balkonundan düşüp ölen üniversiteli Berkay toprağa verildi
5'inci katın balkonundan düşüp ölen üniversiteli Berkay toprağa verildi
5'inci katın balkonundan düşüp ölen üniversiteli Berkay toprağa verildi
5'inci katın balkonundan düşüp ölen üniversiteli Berkay toprağa verildi
5'inci katın balkonundan düşüp ölen üniversiteli Berkay toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgut Dağdeviren

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