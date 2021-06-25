5'inci Heritage İstanbul Konferansı'nda kültürel miras ele alındı
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5'inci Heritage İstanbul Konferansı'nda kültürel miras ele alındı

5'inci Heritage İstanbul Konferansı'nda kültürel miras ele alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

5'inci Heritage İstanbul Konferansı'nın ikinci gününde Tarihi Belediyeler paneli düzenlendi.

5'inci Heritage İstanbul Konferansı'nın ikinci gününde Tarihi Belediyeler paneli düzenlendi. Kültürel mirasın konuşulduğu panele katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Belediyeler kültürel mirasın korunmasında, gelecek nesillere aktarılmasında büyük pay sahibidir" dedi.

23-25 Haziran tarihleri arasında bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Heritage İstanbul Konferansı'nın ikinci gününde Tarihi Belediyeler başlıklı bir panel düzenlendi. Kültürel miras bilincinin artması ve korunması bilincini yerleştirmek amacıyla düzenlenen panele, Türkiye'nin 3 büyük köklü belediyesi katıldı. Panelde Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel konuşmacı olarak söz aldı.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonu'nda gerçekleştirilen panelde kültürel mirasa ilgi duyan vatandaşlar, salonu doldurdu. Panelde sırayla söz alan belediye başkanları hem kendi ilçelerinde kültürel mirasın korunması için yaptıkları hizmetleri anlattı, hem de kültürel miras bilincinin artması için neler yapılması gerektiğinden bahsetti.

"İstanbul için yeni bir kültür sanat mekanı kazandırdığımızı düşünüyoruz"

Tarihi Belediyeler Paneli'nde Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat'ı anlatan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bugün 5'inci Heritage İstanbul Fuarı'na Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat'ı anlatmak için geldim. Zeytinburnu'nda uzun yıllar belediye başkanlığı olarak kullanılan binayı restore ettikten sonra kültür fonksiyonuna tahsis ettik. Restorasyon esnasında bir mozaik bulundu. Giriş katını sergi salonu olarak mozaik müzesi, son katını da sanat kütüphanesi olarak tefriş ettik. İstanbul için yeni bir kültür sanat mekanı kazandırdığımızı düşünüyoruz. Ayrıca bu mozaiğin keşfi İstanbul'un tarihine yeni bir katkı, yeni bir tanık olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"Görev yaptığım dönemde irili ufaklı 25'e yakın kültür varlığını restore ettik"

Kültürel mirasın korunmasında bakanlıklarla, ilgili kurumlarla ve vatandaşlarla işbirliği yapmak zorunda olduklarını dile getiren Balkan Arısoy, "Benim Zeytinburnu Belediyesi'nde görev yaptığım dönemlerde sur boyunca 25'e yakın irili ufaklı kültür varlığını restore ettik. Bir kısmı harap haldeydi. Başka kurumlara restore ettirdik. Belediyeler kültürel mirasın korunmasında, gelecek nesillere aktarılmasında büyük pay sahibidir. Bunları bakanlıkla, ilgili kuruluşlarla ve en önemlisi hemşehrilerimizlerle işbirliği halinde yapmak zorundayız. Çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL

5'inci Heritage İstanbul Konferansı'nda kültürel miras ele alındı
5'inci Heritage İstanbul Konferansı'nda kültürel miras ele alındı
5'inci Heritage İstanbul Konferansı'nda kültürel miras ele alındı
5'inci Heritage İstanbul Konferansı'nda kültürel miras ele alındı
5'inci Heritage İstanbul Konferansı'nda kültürel miras ele alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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