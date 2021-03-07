5 ilin belediye başkanı Düzce'de ağırlandı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından organize edilen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda 5 ilin belediye başkanını ağırladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, toplantıya, Yerel Yönetimler Başkanlığı Bölge Sorumlusu Başkan Yardımcıları AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Sorumlusu Başkan Yardımcısı Selim Yağcı, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimler olarak bu toplantıları önemsiyoruz. Belediye başkanlığının en büyük kazanımı, aradaki deneyimlerin ve çözüm noktalarının paylaşımıdır. Bizler, ülkemizde belediye başkanları arasında yardımlaşma ve işbirliğinin olmasını istiyoruz. Bu amaçla da belediyelerimizi bir araya getiriyoruz. Sorunlar benzerlik gösterdiği için de karşılıklı fikir alışverişi yapılmasını istiyoruz. Sayın Dr. Faruk Özlü'nün engin devlet tecrübesi ve diğer belediye başkanlarımızın deneyimleri ile ortak sorunlara çözüm arayacağız. Bu toplantıların ilkini Düzce'de başlattık ve bu toplantıda ilkeleri de belirleyeceğiz."

AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Sorumlusu Başkan Yardımcısı Cemil Yaman ise "Biz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarı ile yola çıkan, insanımızın yaşam kalitesini artırmak için yola çıkıyoruz. AK Partinin belediyecilik anlayışı bellidir. Deneyim paylaşımımda bulunup, bilgi aktarımında bulunacağız. Sayın Belediye Başkanımıza ve Düzcelilere misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Düzce Belediye Başkanı Özlü, Düzce Belediyesinin 2019 yerel seçimlerinden bu yana yapmış olduğu çalışmalar ve projeler sine-vizyon gösterisi ile belediye başkanlarına anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever