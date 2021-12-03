BURSA (İHA) - 5 bin yıllık şifa kaynağı bakır kaplara büyük ilgi

Bakır sürahiden su içmenin faydaları saymakla bitmiyor

BURSA - Binlerce yıldır kullanılan bakır kaplardan su içmenin ve yemek yemenin faydaları saymakla bitmiyor.

Bir dönem teknolojiye yenilen bakır kaplar, sağlığın önem kazanmasıyla yeniden rağbet görmeye başladı. Uzmanlara göre, bakır kapların suyu pozitif elektrikle yükleme özelliği bulunuyor ve bu pozitif elektrik yükü vücudun 3 temelini dengelemeyi sağlıyor. Bakır sürahi içinde 8 saat bekletilerek hazırlanan su hiçbir zaman kötüleşmiyor ve tazeliğini koruyor.

Bursa'da uzun yıllar Çancılar Mahallesi'nde bakır eşyalar satan Rakibe Dorak, geçmişi 5 bin yıla dayanan bakır kapların son zamanlarda tekrar ilgi görmeye başladığını söyledi. Yapılan araştırmalara göre, bakır bardak, sürahi, tava ve tencere gibi bakır kapların son derece sağlıklı olduğunu ve bakteri barındırmadığını savunan Rakibe Dorak, "Bakır ürünlerin sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Elimde bulunan bakır sürahinin dışı nikelaj, içi saf bakırdır. Bakır sürahinin başlıca faydaları ise; içine sonuna kadar su doldurup, bu suyu bir gece bekletip içtiğiniz takdirde, vücudunuzda bakır eksikliği kalmaz. Ayrıca bakır sürahilerden su içtiğiniz zaman, beyninizin içindeki kıvrımlar harekete geçer. Bakterileri geri püskürtür. Tiroid bezlerinizi harıl harıl çalıştırır ve sağlıklı bir hayat yaşamanızı sağlar" dedi.

Nakışlı bakır sürahiler 250 liraya satılıyor

Sattıkları kalaylı bakır kapları Kahramanmaraş'tan getirttiklerini anlatan Dorak, sap kısmı pirinç, üzeri kabartma süslemeli olan son derece şık bakır sürahilerin fiyatının 250 lira olduğunu söyledi. Dorak, "Bakır sürahi alıp kullanılmasını her zaman tavsiye ediyorum. Ben kendi evimde de bakır sürahi kullanıyorum. Bakır sürahiden su içiyorum" diye konuştu.

Bakır sahanda yapılan yemekler daha sağlıklı

Bakır sahanda yapılan yemeklerin daha sağlıklı olduğunu belirten Rakibe Dorak, "Yalnız dikkat edilmesi gereken husus; bakır tavada yemek pişirirken, metal kaşık değil de tahta kaşık kullanın. Metal kaşık kullandığınız zaman tavanın kalayını soyarsınız. Yumurtanızı ve mıhlamanızı sağlıklı bir şekilde gönül rahatlığıyla bu bakır tavada yapabilirsiniz. Bakır tavaların fiyatı ise 60 liradan başlıyor. Ürünün büyüklüğüne göre fiyatları 180 liraya kadar çıkıyor" diye konuştu.