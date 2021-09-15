5 bin yıllık seramik parçaları, Myra'nın tarihini 2 bin yıl geriye götürdü

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Myra Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda bulunan 5 bin yıllık seramik parçaları, antik kentin tarihini 2 bin yıl geriye götürdü.

Demre ilçesindeki Myra Antik Kenti'nde, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığında yürütülen kazılarda Myra Antik Tiyatrosu Orkestrası'nın 3,5 metre altında seramik parçaları bulundu. Yapılan incelemede, 5 bin yıllık olduğu belirlenen parçaların, Geç Kalkolitik döneme ait olduğu tespit edildi. En büyük parçanın üzerinde seramiği yapan ustanın parmak izleri ve yazılar belirlendi. Bu seramik parçalar, Likya Birliği'nin en önemli 6 kentinden biri olan Myra Antik Kenti'nin milattan önce beşinci yüzyıl olarak bilinen tarihini, 2 bin yıl geriye götürdü.