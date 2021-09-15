5 bin yıllık seramik parçaları, Myra'nın tarihini 2 bin yıl geriye götürdü - Haberler
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5 bin yıllık seramik parçaları, Myra'nın tarihini 2 bin yıl geriye götürdü

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Haberler | Güncel
5 bin yıllık seramik parçaları, Myra'nın tarihini 2 bin yıl geriye götürdü

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Myra Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda bulunan 5 bin yıllık seramik parçaları, antik kentin tarihini 2 bin yıl geriye götürdü.

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Myra Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda bulunan 5 bin yıllık seramik parçaları, antik kentin tarihini 2 bin yıl geriye götürdü.

Demre ilçesindeki Myra Antik Kenti'nde, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığında yürütülen kazılarda Myra Antik Tiyatrosu Orkestrası'nın 3,5 metre altında seramik parçaları bulundu. Yapılan incelemede, 5 bin yıllık olduğu belirlenen parçaların, Geç Kalkolitik döneme ait olduğu tespit edildi. En büyük parçanın üzerinde seramiği yapan ustanın parmak izleri ve yazılar belirlendi. Bu seramik parçalar, Likya Birliği'nin en önemli 6 kentinden biri olan Myra Antik Kenti'nin milattan önce beşinci yüzyıl olarak bilinen tarihini, 2 bin yıl geriye götürdü.

Prof. Dr. Nevzat Çevik, kazılarda buldukları objelere dokunarak, geçmişle buluştuklarını belirterek, "Bulduğumuz seramik parçaları bizi 5 bin yıl öncesine götürdü. Bu seramik parçalar, bu kazı döneminin en önemli keşfi oldu. Çömleği yapan ustanın sol işaret parmağı ve orta parmağının izleri, parmaklarımızla örtüştü. Yannis Ritsos'un şiirindeki gibi; Onları bulamadık, eşyalarını bulduk/ Parmak izlerimiz değdi birbirine. Bu seramik parçaları, Sahil Likya'nın ve onun merkezindeki Myra'nın metrepolis Myra'nın en erken evresine bizi ulaştırmış oldu. Arkeolojide objelerin değeri, taşıdıkları bilgi kadardır. Bu kez 5-10 seramik parçası, Myra tarihine ve arkeoloji dünyasına ışık oldu" diye konuştu.

Bu yılki kazılarda tiyatro orkestrasında yaptıkları sondajlarda 3,5 metre deriinliğe kadar indiklerini aktaran Prof. Dr. Nevzat Çevik, "Bu Demre kodundan 7,5 metre aşağı anlamına geliyor. En dip katmanda Geç Kalkolitik seramikler bulduk. Bu buluntularla birlikte Demre'nin tarihi, 5 bin yıl önceye inmiş oldu. Daha önceki buluntularımız içinde geometrik dönem ve proto geometrik döneme ait bulgularımız vardı. Şimdi bir 2 bin yıl daha aşağı yukarı bu tarihin üzerine eklemiş olduk. Son yılların en verimli buluntusu, bu birkaç parça kalkolitik seramikler oldu" dedi.


5 bin yıllık seramik parçaları, Myra'nın tarihini 2 bin yıl geriye götürdü

5 bin yıllık seramik parçaları, Myra'nın tarihini 2 bin yıl geriye götürdü

5 bin yıllık seramik parçaları, Myra'nın tarihini 2 bin yıl geriye götürdü

5 bin yıllık seramik parçaları, Myra'nın tarihini 2 bin yıl geriye götürdü

5 bin yıllık seramik parçaları, Myra'nın tarihini 2 bin yıl geriye götürdü

5 bin yıllık seramik parçaları, Myra'nın tarihini 2 bin yıl geriye götürdü

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Son Dakika Haberleri
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Haber: 5 bin yıllık seramik parçaları, Myra'nın tarihini 2 bin yıl geriye götürdü - Haberler
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