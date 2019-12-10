4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü
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4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.14'de Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Meydana gelen deprem Balıkesirlileri sokağa döktü. Büyük panik yaşayan vatandaşlar kendilerini sokaklara attı.

10.12.2019 23:43 | Son Güncelleme: 11.12.2019 00:09
4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü

23.14 sıralarında yaşanan depremin büyüklüğünü 5.0 olarak revize etti. İstanbul, Bursa, Manisa, İzmir ve 'da da hissedilen deprem vatandaşları sokağa döktü.

Merkez üssü Akçaköy olarak açıklanan deprem 7,7 kilometre derinlikte yaşandı. Deprem sonrası vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı. AFAD ise 23.14'deki depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.

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Öte yandan AFAD, emniyet ve jandarmaya deprem sonrası can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar bildirimi ulaşmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: 4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü
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