4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.14'de Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Meydana gelen deprem Balıkesirlileri sokağa döktü. Büyük panik yaşayan vatandaşlar kendilerini sokaklara attı.
Kandilli Rasathanesi 23.14 sıralarında yaşanan depremin büyüklüğünü 5.0 olarak revize etti. İstanbul, Bursa, Manisa, İzmir ve Yalova'da da hissedilen deprem vatandaşları sokağa döktü.
Merkez üssü Akçaköy olarak açıklanan deprem 7,7 kilometre derinlikte yaşandı. Deprem sonrası vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı. AFAD ise 23.14'deki depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.
4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ
Öte yandan AFAD, emniyet ve jandarmaya deprem sonrası can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar bildirimi ulaşmadığı öğrenildi.