: 4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü

10.12.2019 23:43 | Son Güncelleme: 11.12.2019 00:09

Kandilli Rasathanesi 23.14 sıralarında yaşanan depremin büyüklüğünü 5.0 olarak revize etti. İstanbul, Bursa, Manisa, İzmir ve Yalova'da da hissedilen deprem vatandaşları sokağa döktü.

Merkez üssü Akçaköy olarak açıklanan deprem 7,7 kilometre derinlikte yaşandı. Deprem sonrası vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı. AFAD ise 23.14'deki depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.

4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Öte yandan AFAD, emniyet ve jandarmaya deprem sonrası can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar bildirimi ulaşmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu