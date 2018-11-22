48 Bin Öğrenci Yaşayarak Öğrenme Merkezinde Eğitim Aldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, genç nesillerin daha ferah ve sosyal bir ortamda macera dolu bir gün geçirmeleri için kurduğu Yaşayarak Öğrenme Merkezi'nden şimdiye kadar 48 bin 174 öğrenci yararlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Devlet Planlama Teşkilatı ve Gaziantep Valiliği'nin ortaklığında SODES projesi kapsamında 2011 yılında Burç Ormanı içerisinde faaliyete başlayan Yaşayarak Öğrenme Merkezi'nde öğrenciler günübirlik ve yatılı olarak kamp yapabiliyor.

Özellikle risk altında bulunan çocukların katıldığı merkezde öğrenciler, öğretmenler eşliğinde çeşitli etkinlikler yapıyor.

Hayatlarında belkide ilk defa doğa ortamında sportif bir faaliyetle karşılaşan öğrenciler merkezde kaldıkları sürede unutulmayacak maceralar yaşıyor.

10 yaş üzeri katılımcı grupların günübirlik ve yatılı olarak gelebildiği merkezde, yıl içerisinde eğitim öğretim zamanlarında hafta içi devlet okullarına hafta sonları ise özel kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Merkezden bugüne kadar 48 bin 174 öğrenci yararlandı.