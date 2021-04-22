47 yıllık İş Kur Müdürünün veda töreninde göz yaşları sel oldu

47 yıldır Zonguldak Çalışma ve İşkur Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan Gönül Demirsu'nun veda töreninde göz yaşları sel olduZonguldak Çalışma ve İşkur Müdürü Gönül Demirsu 47 yıldır çalıştığı kurumdan emekli olarak veda etti.

47 yıldır Zonguldak Çalışma ve İşkur Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan Gönül Demirsu'nun veda töreninde göz yaşları sel oldu

Zonguldak Çalışma ve İşkur Müdürü Gönül Demirsu 47 yıldır çalıştığı kurumdan emekli olarak veda etti. Demirsu için İşkur Müdürlüğü toplantı sonunda tören düzenlendi. Törene İşkur Müdürü Gönül Demirsu, İl Müdürleri ve personeller katıldı.

Törende konuşma yapan İş Kur Müdürü Gönül Demirsu, "Evet; 47 yılımı dolu dolu ve verimli geçirmenin hazzı ile huzurlarınızda bu dönemi noktalıyorum. Hayatıma kattığınız her değer için bu hayattaki sahip olduğunuz renkleri benim resmimde de zenginleştirdiğiniz için, bıraktığınız anılarla beni zenginleştirdiğiniz için hepinize binlerce teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatınıza bir dost olarak kabul ederseniz bilgi ve tecrübelerimle her daim müracaat edebileceğiniz arkadaşınız olarak katkıda bulunacağımı belirtmek istiyorum. Sezai Karakoç'un dediği gibi biz koşu bittikten sonra da koşan atlar olmaya mecburuz. İnsan, hayatı boyunca mutlaka hata yapar. Ben de bir insanım ve mutlaka hatalarım olmuştur. Bunlar için sizden helallik istiyorum. Gözümü arkada bırakmadan kurumuma ve çalışma arkadaşlarıma hoşçakalın diyorum. İyi ki hayatıma girdiniz. Bundan sonra da dostluğunuzla var olun. Allah'a emanet olmanız duasıyla hoş kalın, hoşça kalın. Hakkınızı helal edin. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın canlar. Evlatlarım" dedi.

İş Kur Müdürü Gönül Demirsu'nun konuşmasının ardından şube müdürleri ve personeller göz yaşlarına hakim olamadı. Toplantı, sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı