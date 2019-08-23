46 yıllık çalışma plaketle ödüllendirildi

23.08.2019 18:06

Bozüyük İlçe Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Emin Şahin tarafından 46 yıldır aralıksız olarak görev yapan Park Cam İnsan Kaynakları Müdürü Tahir Öngören'e plaket takdim edildi.



Bozüyük SGK binasında gerçekleşen ödül töreninde İnsan Kaynakları Müdürü Tahir Öngeren'e plaketini SGK İlçe Müdürü Emin Şahin verdi. 46 yıldır aralıksız çalışmasından dolayı plaketle ödüllendirilmiş olmanın gururunu yaşadığını ifade eden Müdür Öngeren, 'Her şeyden önce sigorta önde gelir. Bu plaket benim için çok önemli. Bunu plaketi alabilmek beni fazlasıyla onure etti" dedi.



İlçe Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Emin Şahin ise 'Bugüne kadar vatandaşımızın memnuniyeti için ciddi çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Çalışma hayatına 46 yıldır aralıksız devam eden ve halende çalışan kıdemli gencimiz Müdür Tahir Öngören'e Bozüyük SGK olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu tarz ödüllerin çalışanları teşvik ettiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda çalışmalarımız devam edecektir" dedi.



İnsan Kaynakları Şefi Gönül Gündüz ve Bozüyük SSK çalışanları da ödül töreninde yer aldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA