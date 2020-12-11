454 Alan kodu nerenin? Giresun alan kodu kaç? 0454 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
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454 Alan kodu nerenin? Giresun alan kodu kaç? 0454 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

11.12.2020 18:51 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:55
454 Alan kodu nerenin? Giresun alan kodu kaç? 0454 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0454 bu alan kodlarından birisidir. Peki 454 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Giresun'un alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0454 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Giresun'un alan kodu kaçtır? 454 neresi, nereye ait, nereden aramış?

454 NERENİN ALAN KODU?

0454 : GİRESUN

0454 alan kodu Giresun iline aittir. Giresun'u aramak isterseniz telefon numarasının başına 0454 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Giresun'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 454 kodu yazar.

0454 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0454 telefon kodu Giresun iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Giresun şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 454 'dür. Yani Giresun'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0454 kodu geçmektedir.

GİRESUN'UN ALAN KODU NEDİR?

Giresun'un alan kodu 0454 'dür. Giresun'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0454 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Giresun ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.

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