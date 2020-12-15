452 Alan kodu nerenin, nereye ait? Ordu alan kodu kaç? 0452 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0452 bu alan kodlarından birisidir. Peki 452 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Ordu'nun alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0452 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Ordu'nun alan kodu kaçtır? 452 neresi, nereye ait, nereden aramış?

452 NERENİN ALAN KODU?

0452 : ORDU

0452 alan kodu Ordu iline aittir . Ordu'yu aramak isterseniz telefon numarasının başına 0452 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Ordu'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 452 kodu yazar.

0452 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0452 telefon kodu Ordu iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Ordu şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 452 'dir. Yani Ordu'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0452 kodu geçmektedir.

ORDU'NUN ALAN KODU NEDİR?

Ordu'nun alan kodu 0452 'dir. Ordu'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0452 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Ordu ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.