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45 yıllık Anadol'a 70 bin TL istiyor
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45 yıllık Anadol'a 70 bin TL istiyor

45 yıllık Anadol'a 70 bin TL istiyor 45 yaşındaki otomobiline gözü gibi baktı, nazar duası bile okuttu Bandırma'da otomobil yedek parça işi yapan Şafak Cebeci, sahibi olduğu 1975 model Anadol marka aracını sosyal medya hesabından yazdığı ironik bir ilanla satışa çıkardı.

08.07.2020 17:08 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:13

45 yıllık Anadol'a 70 bin TL istiyor

45 yaşındaki otomobiline gözü gibi baktı, nazar duası bile okuttu

BALIKESİR - Bandırma'da otomobil yedek parça işi yapan Şafak Cebeci, sahibi olduğu 1975 model Anadol marka aracını sosyal medya hesabından yazdığı ironik bir ilanla satışa çıkardı.

Türk otomotiv tarihinde sarsılması güç bir yere sahip olan ve günümüzde bile hayranları bulunan Anadol otomobiller, koleksiyoncu ve otomobil tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında olmaya devam ediyor. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan 1975 yapımı Anadol A2 SL marka 45 yıllık araç, bugünlerde 70 bin liraya yeni sahibini arıyor.

"7 imam tarafından 7 gece nazar duası okunmuştur"

Aracın sahibi Şafak Cebeci kendisine ait sosyal medya hesabından aracının fotoğraflarına da yer vererek, "Titizlikle restore edilip kritik detaylara sadık kalınarak toplanmıştır. 1975 modeldir ve o senenin tanıtım rengi olan turuncu ile dikkat çekicidir. 7 imam tarafından 7 gece nazar duası okunmuştur. Nazar duası araç ile birlikte verilecektir. Çalışmayan hiçbir aksamı yoktur. 4 düğün ve 12 nişanda görev almış olup, 6 sünnet düğünü görmüştür. Taban ve tavan döşemeleri, koltukları özenle seçilmiş kumaşlar ve ekipmanlar ile dikilmiştir. 07.03.2022 muayenelidir, detaylı bilgi edinmek isteyenler telefondan bizimle irtibat kurabilir. Bu ilan sadece meraklı, ilgilenen, gönül veren arkadaşlar için bu platformda paylaşılmıştır Garajımda benim de böyle bir Anadol olsun diyenler için kaçırılmaz fırsat. Şunu da ekliyeyim, düğün, nişan, film çekimleri için inanılmaz derecede talep oluyor. Günlük yevmiyeler de oldukça iyi. Ek iş yaparım diyenler için de oldukça iyi bir alternatif" sözleri ile aracın ilanını paylaştı. Paylaşılan ilan kısa sürede ilgi gördü.

Şafak Cebeci, kendisinin aracın üçüncü sahibi olduğunu ifade ederek, "Özenle aracımızı topladık, restore ettik. Ben aracın üçüncü sahibiyim. Devamlı garajda yatmış bir araç. Bu araç yaklaşık 2 yıldır bende. Bütün parçalarını özenle seçerek ve orijinaline sadık kalarak güzel bir hale getirdik. Çok ilgi var araca. Yolda durdurup fotoğraf çekilmek isteyenler oluyor. Düğünde kullanmak isteyenler var. Nazar değmesin diye aracımıza nazar duası okuttuk. Bandırma'da bilinen bir araç bu" dedi.

"Aracımı ancak benim gibi iyi bakacak birine satarım"

Cebeci, aracın satılık olduğunu, fakat gerçekten kendi aracı gibi bakımını yapacak bir kişiye satacağını ifade ederek, "Arabayı sadece gerçek değerini verene, ya da ona benim gibi iyi bakacak birine satabilirim. Çünkü ben onun hiçbir şeyini eksik bırakmıyorum. Aracıma ben bu vaziyetiyle 70 bin TL istiyorum. Aracın bir çok yeri orijinal olduğu için parça gerektirmiyor. Bandırma'da ve bir çok yerde ustaları var" dedi.

45 yıllık Anadol'a 70 bin TL istiyor

Kaynak: İHA

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