45 yıl sonra gelen anlamlı ödül

17.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:04

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan gazilere 45 yıl sonra 'Milli Mücadele Madalyası ve beratı' gönderildi.



Pazaryeri Kaymakamlığında düzenlenen törenle İlçe Kaymakamı Berker Çırak, Gazi Yusuf Turhem, ile vefat eden gazi Hasan Kutlu'nun eşi Emine Kutlu ve gazi Alaattin Avcıoğlu'nun eşi Emine Avcıoğlu'na madalyalarını takdim etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA