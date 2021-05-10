45 yaşından sonra yılda 1 kez Prostat Kanseri taraması yaptırılmalı

Erken tanının önemine dikkat çeken Doktor Takvimi uzmanlarından Op. Dr. Osman Çelik, ailesinde prostat kanseri tanısı olan kişilerin tarama testlerine 40 yaşından itibaren başlamasını öneriyor.

Erkeklerde en sık görülen kanser türlerinin başında prostat kanseri geliyor ve yaşla birlikte görülme sıklığı artıyor. Gelişen sağlık ve beslenme koşullarıyla birlikte dünyada yaşlı nüfusu giderek artıyor. Yaşlandıkça görülen hastalıklar ve hastalıkların toplumdaki sıklıkları da değişiyor. Erkeklerde yaşla birlikte en sık rastlanan onkolojik hastalıkların başında prostat kanseri geliyor. Prostat kanserinin ilerleyen yaşlarda görülme sıklığının da arttığına dikkat çeken DoktorTakvimi.com uzmanlarından Op. Dr. Osman Çelik, diğer tüm kanserlerde olduğu gibi prostat kanserinde de erken tanının tedaviyi kolaylaştırdığını belirtiyor.

Erken tanı tedavi için kritik önem taşıyor

Op. Dr. Çelik, prostat kanserinin kendine özgü bir şikayeti olmadığı ve genellikle şikayet başladığında hastalık ileri evrelere ulaştığı için tüm erkeklerin şikayeti olsun olmasın taramaya tabi tutulması gerektiğinin altını çiziyor. Taramanın standart olarak PSA yani parmakla rektal muayene şeklinde uygulandığını anlatan Op. Dr. Çelik, "Bu taramalarda prostat kanseri şüphesi varsa ileri tanı tekniklerine başvurulması gerekir. PSA, prostat kanserinin erken tanısı tedavi için kritik öneme sahiptir. Değerlendirme aşamasında PSA'nın yükselme hızı, serbest/ total PSA oranı, yaşa göre PSA, prostat hacmine göre PSA gibi parametreler kullanılarak daha doğru sonuca gidilebilir. PSA ile yapılan taramada prostat kanseri şüphesi olan hastalarda bir sonraki tanı aşaması prostat biyopsisidir. Prostat biyopsisi direk doku tanısı konulmasını sağlar ve tedaviyi belirler" diyor.

Ailesinde prostat kanseri öyküsü olan hastalarda erken yaşta prostat kanseri gelişme riskinin yüksek olduğunu hatırlatan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Op. Dr. Osman Çelik,bu kişilerin tarama programına 40 yaşından sonra başlamasını öneriyor. Op. Dr. Çelik, ailesinde prostat kanseri öyküsü olmayan kişilerin yılda 1 kez olmak üzere 45 yaşından sonra prostat kanseri taraması için bir üroloji uzmanına başvurması gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: Bültenler