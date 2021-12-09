45 meslekte erken emeklilik hangi meslekler? Erken emeklilik için 45 meslek

45 meslekte erken emeklilik hangi meslekler? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sağlık sorunları bulunanlar, yıpranmaya tabi olan meslekler ve engelli çocuğu olan anneler gibi milyonlarca kişi erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor.

YAŞTAN EMEKLİ OLMANIN KOŞULLARI NELER?

İlk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenerek çalışılan gün giriş olarak kabul ediliyor. Emekli olabilmek için çalışma yılı, gün sayısı, yaşın dolması zorunlu. Yaştan emeklilik sigortalı olunan tarihe göre değişiyor.

18 YAŞ ÖNCESİ YATIRILAN SİGORTA PRİMLERİNİN EMEKLİLİKTE BİR ETKİSİ VAR MI?

Bu yaştan önceki sürelere ait sigorta günleri kaybolmaz, emeklilikte aranan prim gün sayısında hesaba katılır. Bu yaştan önceki çalışmaların emekliliğe etkisinde Nisan 1981 tarihi önem taşıyor.

YIPRANMAYLA EK PRİM EMEKLİLİK GETİRİYOR MU?

Çimento, cam, kurşun, demir ve çelik fabrikaları, yeraltı işleri, askeri görevlerde, emniyet başta olmak üzere 45 iş konulunda yıpranma nedeniyle erken emekli olunabiliyor. Bu mesleklerde çalışanlar için ödenen primler daha fazla kabul ediliyor ve yaş şartında indirim yapılıyor. Ağır bir meslekte çalışıyorsanız yıpranma payı ile erken emeklilik mümkün olabiliyor.

MESLEK KODU UYGULAMASI NEDİR?

İşverenlerin çalıştırdığı sigortalıyı yaptığı mesleğin kodlarına uygun olarak SGK'ya bildirimini esas alıyor. İşveren, personel alırken gerekli bilgilere meslek kodunu ekleyerek Kurum'a bildirmekle yükümlü bulunuyor. Ücretlerin eksik bildirimi kayıt dışılığın en önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Bu uygulamayla meslek-ücret ilişkisi kurularak çalışanların ücretlerinin doğru bildirimi amaçlanıyor

HANGİ MESLEKLER YARARLANABİLİYOR?

Yıpranma hakkından 45 meslek grubu yararlanıyor. Bazı mesleklerin her 360 güne karşılık kazandığı yıpranma payı şöyle:

-Asit üretimi yapan yerlerde çalışanlar 90 ile 180 gün.

-Madenlerin yer altında çalışanları 180 gün.

-TSK'da görevli subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler 90 gün.

-Basın Kartı Yönetmeliği'ne göre çalışan gazeteciler 90 gün.

-Emniyet ve MİT mensupları 90 gün.

-Cıva üretimi işleri sanayinde çalışanlar 90 gün.

-Radyoaktif ve doğal ve yapay radyoaktif maddeler 90 gün.

-Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar 90 gün.

-Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar 60-90 gün.

-Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar 60 gün.

-Çimento fabrikalarında çalışanlar 60 gün.

- Ceza ve infaz kurumu personeli ve sağlık çalışanları

- Madenlerde çalışan işçilerin emeklilik yaşı 55'ten 50'ye indirilirken, izinde geçirdikleri süreler, tatiller de yıpranmaya dahil ediliyor. Böylece madenciler 43 yaşında emekli olabiliyor.

BAŞKA NE FAYDALARI VAR?

Emeklilik süresinin kısalması dışında devlet, zorlayıcı işlerde çalışanlara çeşitli destek, teşvikler sağlıyor. Örneğin, madencilik sektörüne bir dizi hibe desteği sağlanıyor. Kamuda belirlenen çerçeveye göre yıpratıcı işlerde çalışan kamu ve işçilere "yıpranma payı" adı altında nakit yardımı da yapılıyor.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet