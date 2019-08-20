"45- 25 Kusursuz Cinayet" 6 Eylül'de Vizyonda

20.08.2019 08:22

Yönetmen koltuğunda yine Biray Dalkıran'ın oturduğu "45-25 Kusursuz Cinayet", sosyal medya fenomenlerinin seri cinayetlere kurban gittiği olaylar zincirini konu alıyor. Fragmanının yayınlanmasından itibaren "Kanıt" fanlarının mesaj yağmuruna tuttuğu Biray Dalkıran, "45-25 Kusursuz Cinayet çektiğim en iyi film" iddiasında bulundu.

Başrol Oyuncularından Bile Finali Saklıyor

Türkiye'de polisiye türünde çekilen filmlerin en iddialılarından biri olarak düşünülen "45-25 Kusursuz Cinayet" ilkleri gerçekleştiriyor. Filmin sonunu herkesten sır gibi saklayan Biray Dalkıran, finalinin üç ayrı şekilde, üç ayrı ekiple çekildiğini söyledi. Filmin bu üç sondan hangisi ile biteceğini başrol oyuncularından bile saklayan Biray Dalkıran filmin finalini kendisinin, senaristin ve montajcının, yani yalnızca 3 kişinin bildiğini sözlerine ekledi.

Senaryosunu Ahmet Saatçioğlu'nun yazdığı film "En kusursuz cinayet senaryosu" iddiası ile 6 Eylül'de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Gökhan Mumcu, Mehmet Baştürk, Beyza Nur Mete ve Sercan Elikara yer alıyor.

Kaynak: Bültenler