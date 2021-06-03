444 0 375 neresi? 444 375 nerenin telefon numarasıdır? 444 0 375 hangi firmaya ait telefondur?

Kurumsal şirketlerin kendilerine özel 444 ile başlayan numaraları vardır. Bu numaralardan en popüleri olanı ise 444 0 375 'dir. Peki 444 0 375 nerenin telefonudur? 444 0 375 nerenin? 444 0 375 nereye aittir? 444 0 375 hangi firmanın müşteri hizmetleri telefon numarasıdır? Detaylar yazımızda.

444 375 hangi şirketin telefon numarasıdır? 444 375 nereye aittir? 444 375 nerenin numarasıdır? 444 375 numarası hangi kurumsal firmanın müşteri hizmetleridir? 444 375 numarası hakkında bilgilere haberimizden erişebilirsiniz. 444 375 TT NET'e mi aittir? 444 375 neyin numarası? TTNET müşteri hizmetleri numarası kaçtır?

444'LÜ NUMARALAR KİME AİT?

444 ile başlayan numaralar genellikle kurumsal firmalara ait özel numaralardır. Birçok kurumsal şirketin müşteri hizmetleri numarası 444 (Dört yüz kırk dört) numarası ile başlamaktadır. Bu numaralardan birisi de 444 0 375 numarasıdır. Peki 444 375 numarası kime ait, nerenin, nereye ait? Şimdi kısaca öğrenelim.

444 0 375 NERENİN NUMARASI?

444 0 375 TTNet 'e ait numaradır. Eğer TTNET müşteri hizmetlerine bağlanmak istiyorsanız 444 0 375 numarasını arayabilirsiniz. Eğer sizi arayan numara 444 0 375 ise bilin ki bu TTNET veya bir diğer deyişle Türk Telekom'dur. Çünkü TTNET'in hisselerinin tamamı Türk Telekom'a aittir. Haliyle TTNET de Türk Telekom'a ait bir firma diyebiliriz.

Bu arada şunu belirtelim normalde 444 0 375 numarası TTNET'e aittir fakat internetten ttnet müşteri hizmetleri numarası şeklinde aratma yaptığımızda karşımıza 444 1 444 numarası çıkmaktadır. Bu numara da Türk Telekom'a ait bir kurumsal numaradır. Fakat resmi sitede yani Türk Telekom'un sitesinde 444 1 444 numarası yazıyor. Dediğimiz gibi önceleri 444 0 375 numarası TTNET'e ait bir numaraydı.

TÜRK TELEKOM MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI KAÇTIR?

Türk Telekom müşteri hizmetleri numarası 444 1 444 'dür.

TTNET MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI KAÇTIR?

TTNET müşteri hizmetleri numarası 444 1 444 'dür. Bir diğer müşteri hizmetleri numarası ise 444 0 375 dir.