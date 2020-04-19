44 Boko Haram şüphelisi hapiste ölü bulundu: Otopside zehir tespit edildi
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Boko Haram, Çad, Dünya

44 Boko Haram şüphelisi hapiste ölü bulundu: Otopside zehir tespit edildi

Çad'da geçen ay sonunda yapılan operasyonla yakalanan 44 Boko Haram şüphelisi tutuldukları cezaevinde ölü bulundu. Dört mahkuma yapılan otopside zehirlenme izleri tespit edilirken, Adalet Bakanı olayı "toplu intihar veya başka bir şey" olarak niteledi.

19.04.2020 11:23 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:23
44 Boko Haram şüphelisi hapiste ölü bulundu: Otopside zehir tespit edildi

Çad'da geçen ay sonunda yapılan operasyonla yakalanan 44 Boko Haram şüphelisi tutuldukları cezaevinde ölü bulundu. Dört mahkuma yapılan otopside zehirlenme izleri tespit edilirken, Adalet Bakanı olayı "toplu intihar veya başka bir şey" olarak niteledi.

Devlet Başkanı İdriss Deby'nin emriyle geçen ay sonunda Çad Gölü çevresinde Boko Haram'a karşı büyük bir askeri operasyon yapıldı. Bu operasyonda toplam 58 Boko Haram şüphelisi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler soruşturma amacıyla Ndjamena'ya gönderildi. Ancak gözaltında tutulan 44 şüpheli hapishanede ölü bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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