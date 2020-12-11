434 Alan kodu nerenin? Bitlis alan kodu kaç? 0434 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
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434 Alan kodu nerenin? Bitlis alan kodu kaç? 0434 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

11.12.2020 15:58 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:01
434 Alan kodu nerenin? Bitlis alan kodu kaç? 0434 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0434 bu alan kodlarından birisidir. Peki 434 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Bitlis'in alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0434 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Bitlis'in alan kodu kaçtır? 434 neresi, nereye ait, nereden aramış?

434 NERENİN ALAN KODU?

0434 : BİTLİS

0434 alan kodu Bitlis iline aittir. Bitlis'i aramak isterseniz telefon numarasının başına 0434 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Bitlis'ten aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 434 kodu yazar.

0434 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0434 telefon kodu Bitlis iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Bitlis şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 434 'dir. Yani Bitlis'ten arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0434 kodu geçmektedir.

BİTLİS'İN ALAN KODU NEDİR?

Bitlis'in alan kodu 0434 'dür. Bitlis'te yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0434 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Bitlis ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.

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