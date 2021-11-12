43 ülkeden 43 öğrenci Dumlupınar Şehitliğini gezdi

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (Habermetre) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ ULMER) tarafından uluslararası öğrencilerin oryantasyon faaliyetleri kapsamında Dumlupınar İlçesi, Dumlupınar Şehitliği ve Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı gezisi gerçekleştirildi.

DPÜ ULMER, 43 farklı ülkeden gelen uluslararası öğrencilerle Dumlupınar ilçesine gezi düzenledi. '43 Farklı Ülkeden 43 Öğrenci Kütahya'yı Geziyor' sloganıyla gerçekleştirilen organizasyon kapsamında uluslararası öğrenciler Dumlupınar ilçesini, burada yer alan Dumlupınar Şehitliğini ve Zafertepeçalköy'deki Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı'nı ziyaret ettiler.

Dumlupınar İlçesindeki ziyarette Dumlupınar Kaymakamı Buğra Karadağ ve Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç öğrencileri makamlarında ağırladılar. Yapılan ziyaretten büyük memnuniyet duyan Dumlupınar Kaymakamı ve Dumlupınar Belediye Başkanı bu tür ziyaretlerin İlçemiz ve Kütahya'nın tanıtımına katkı sağlayacağını ifade ettiler.

Dumlupınar ilçesinde Dumlupınar Meslek Yüksekokulu ve Dumlupınar Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni de ziyaret eden öğrenciler Dumlupınar Şehitliği ve Zafertepeçalköy'deki Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı'nda birçok hatıra fotoğrafı çektirdiler. Fatma Kiber

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