43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Haberler | Yaşam

43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de, Kurban Bayramı'nın arefe gününde de trafik yoğunluğu yaşandı.

43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de, Kurban Bayramı'nın arefe gününde de trafik yoğunluğu yaşandı.

Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük tatillerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, memleketlerine yada tatil lokasyonlarına gitmek üzere arife gününde de yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu devam ediyor. Trafikteki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Günlük yaklaşık 100 binin üzerinde aracın geçtiği Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar tampon tampona ilerleyebildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipler, yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyor.

43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu
43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu
43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu
43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu
43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Gülşen Hande Yener Demet Akalın Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Fatih Terim Mehmet Topal Gökhan Gönül Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 13:54:40. #1.14#

title