43 ilin geçiş güzergahında "tam kapanma" denetimi

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan "tam kapanma" uygulamasında kişilerin, "HES kodu" ve "seyahat izin belgesi" kontrol edildi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan "tam kapanma" uygulamasında kişilerin, "HES kodu" ve "seyahat izin belgesi" kontrol edildi.

Korona virüs değerlendirme haritasına göre Kırıkkale, "kırmızı" renk ile "çok yüksek" iller kategorisinde yer alıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri denetimlerini gece yarısı sürdürüyor. Tam kapanma saatinin başlamasıyla birlikte 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşakta otobüs ve özel araçlarla seyahat eden kişilerin HES kodu ve izin belgeleri kontrol edildi. Kent genelinde kurulan uygulama noktalarında ekipler, araçları tek tek durdurarak denetim yaptı. Tedbirlere uymayan kişiler hakkında da idari işlem başlatıldı. Trafikteki araç yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı