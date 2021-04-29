43 ilin geçiş güzergahında "tam kapanma" denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

43 ilin geçiş güzergahında "tam kapanma" denetimi

43 ilin geçiş güzergahında 'tam kapanma' denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan "tam kapanma" uygulamasında kişilerin, "HES kodu" ve "seyahat izin belgesi" kontrol edildi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan "tam kapanma" uygulamasında kişilerin, "HES kodu" ve "seyahat izin belgesi" kontrol edildi.

Korona virüs değerlendirme haritasına göre Kırıkkale, "kırmızı" renk ile "çok yüksek" iller kategorisinde yer alıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri denetimlerini gece yarısı sürdürüyor. Tam kapanma saatinin başlamasıyla birlikte 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşakta otobüs ve özel araçlarla seyahat eden kişilerin HES kodu ve izin belgeleri kontrol edildi. Kent genelinde kurulan uygulama noktalarında ekipler, araçları tek tek durdurarak denetim yaptı. Tedbirlere uymayan kişiler hakkında da idari işlem başlatıldı. Trafikteki araç yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi. - KIRIKKALE

43 ilin geçiş güzergahında 'tam kapanma' denetimi
43 ilin geçiş güzergahında 'tam kapanma' denetimi
43 ilin geçiş güzergahında 'tam kapanma' denetimi
43 ilin geçiş güzergahında 'tam kapanma' denetimi
43 ilin geçiş güzergahında 'tam kapanma' denetimi
43 ilin geçiş güzergahında 'tam kapanma' denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Merve Dizdar Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Ali Tandoğan Fırat Aydınus Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 43 ilin geçiş güzergahında "tam kapanma" denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 23:42:49. #1.16#

title