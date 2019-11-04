426 Sosyal Sorumluluk Projesi kabul edildi

04.11.2019 11:06

Atatürk Üniversitesi, temel misyonu olan bilimsel çalışmaların yanında sosyal hayata yönelik projeler üretmeye ve uygulamaya devam ediyor.



Bu maksatla, değerlendirmeye alınan ve gerekli incelemelerin ardından onaylanan projeler hakkında Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Biriminde bir toplantı gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlında gerçekleşen toplantıya, Rektör Yardımcısı Medine Güllüce, BAP Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Keskin, Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adnan Küçükoğlu, Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Süleyman Toy ile ilgili merkezlerde görevli akademisyenler katıldı.



Projeler, 2019-2020 Akademik Yıl İçerisinde Hayata Geçirilecek



Sosyal sorumluluk alanında yapılan çalışmalara yönetim olarak özel bir önem verdiklerini ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrencilerin toplumla birliktelik duygularının gelişmesini sağlamak ve toplumsal sürece her yönüyle olumlu katkıda bulunabilme yetkinliğini kazandırabilmek için hemen hemen her projeyi desteklediklerini dile getirdi.



Bu kapsamda lisans ve ön lisans programlarında eğitim gören öğrenciler tarafından, Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezine sunulan 426 sosyal sorumluluk projesinin kabul edildiğini vurgulayan Rektör Çomaklı, bu projelerin 2019-2020 akademik yıl içerisinde hayata geçirileceğini belirtti.



"Öğrencilerimizin Sorumluluk Üstlenmelerine Fırsat Tanıyoruz"



Atatürk Üniversitesi olarak gençlerin, toplumsal yaşamı tüm yönleriyle benimsemelerini, insan odaklı anlayışı geliştirerek pekiştirmelerini, birey olarak kendilerini tanımalarını ve kolektif olarak yapabilecekler konusunda bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla tüm birimleriyle koordineli bir şekilde çalışmalar gerçekleştirdiğini aktaran Rektör Çomaklı öğrencilerin, insana ve ona yaşam alanı sunan doğaya katkının değerini keşfetmelerini öncelediklerini, unsuru oldukları topluma ve dünyaya karşı sorumluluk üstlenmelerine fırsat oluşturmak için Toplumsal Sorumluluk Projelerine ağırlık vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA