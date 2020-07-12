42 yaşındaki Anadol'una gözü gibi bakıyor
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42 yaşındaki Anadol'una gözü gibi bakıyor

Kahramanmaraş'ta klasik otomobil tutkunu bir kişi, 1978 model Anadol A2 marka otomobiline gözü gibi bakıyor.

12.07.2020 17:21 | Son Güncelleme: 12.07.2020 17:36

Kahramanmaraş'ta klasik otomobil tutkunu bir kişi, 1978 model Anadol A2 marka otomobiline gözü gibi bakıyor.

Onikişubat ilçesinde yaşayan ve esnaflık yapan Alican Yemişen, klasik otomobil tutkusu nedeniyle 1 yıl önce, 1978 model Anadol A2 aldı. Aracın tüm bakımlarını orijinaline uygun yapan Yemişen, günlük kullanımda da aracı kullanmaya başladı.

Alican Yemişen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracın tüm bakımlarını tamamladığını ve orijinal rengi turkuaza boyattığını söyledi.

Aracın hemen herkes tarafından ilgiyle izlendiğini anlatan Yemişen, "Bu aracı almadan önce çok araştırdım. Türkiye'de seri üretimi sırasında yaklaşık 35 bin tane yapılmış bir araç bu. Kahramanmaraş'ta ise bu araçtan sadece 4 tane var. Bende klasik otomobil tutkunu birisi olarak, bir tanesi bende olduğu için mutluyum. Aracımla sürekli ilgileniyorum ve zarar görmemesi için ekstra ilgileniyorum." diye konuştu.

42 yaşındaki Anadol'una gözü gibi bakıyor

Kaynak: AA

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