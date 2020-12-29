42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolunda karla mücadele çalışması
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42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolunda karla mücadele çalışması

29.12.2020 15:48 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:54

42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolunda karla mücadele çalışması Van'da geçen sene yaşanan çığ felaketinde 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolunda karla mücadele çalışması

VAN - Van'da geçen sene yaşanan çığ felaketinde 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekiplerince Bahçesaray kara yolunda yürütülen karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Geçen sene 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen iki ayrı çığ faciasında 42 kişinin hayatını kaybettiği yolda daha dikkatli çalışma yürüten karayolları ekiplerine Bahçesaray Belediyesi de destek verdi.

Kara yolu üzerindeki Karapet Geçidi'nde çalışma yapan ekipleri ziyaret eden Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ile Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz, ikramlarda bulunarak dikkatli olmalarını istedi. Geçen yıl çok büyük acılar yaşadıklarını ifade eden Meki Arvas, "Bu yıl bütün ekiplerimiz çalışırken öncelikli olarak oluşabilecek çığ felaketlerine karşı dikkatli olmaları konusunda çok hassa davranıyoruz. Bölgede yer yer kar kalınlığı 1 metreye kadar çıktı. Ekiplerimiz Van-Bahçesaray kara yolunun ulaşıma sürekli açık kalması için devamlı çalışıyor" dedi.

42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolunda karla mücadele çalışması
42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolunda karla mücadele çalışması
42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolunda karla mücadele çalışması
42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolunda karla mücadele çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KAVAK

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