Ankara dahil 42 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkıyor
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Ankara dahil 42 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkıyor

01.03.2021 21:39 | Son Güncelleme: 01.03.2021 22:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası alınan kararları tek tek duyurdu. Akşam saat 21.00'dan sabah 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı tüm illerde devam ederken, Ankara dahil 42 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı artık olmayacak. Diğer illerde ise sadece pazar günü sokak kısıtlaması olacak.

Türkiye'nin merakla beklediği normalleşmeye ilişkin yeni kararlar alındı. Risk durumunu gösteren haritada, iller risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı.

Buna göre; akşam saat 21.00'dan sabah 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı tüm illerde bir süre daha devam edecek. Herkesin merak ettiği hafta sonu yasağı ise mavi ve sarı listede olan iller için bitti. Ankara, Bursa, İzmir, Adana, Diyarbakır, Eskişehir, Sivas başta olmak üzere 42 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı artık olmayacak. Diğer illerde ise sadece pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

İşte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı iller;

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının kalktığı illeri gösteren harita:

42 ilde hafta sonu kısıtlaması kalkıyor
Ankara dahil 42 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkıyor

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