41 YILIDIR HOBİ OLARAK 'AHŞAP KİLİT' YAPIYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

41 YILIDIR HOBİ OLARAK 'AHŞAP KİLİT' YAPIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALATYA'da yaşayan Mehmet Burak Şenol (56), 41 yıldır dedesi ve babasından kalan 'ahşap kilit' ustalığını hobi olarak yapıyor.

MALATYA'da yaşayan Mehmet Burak Şenol (56), 41 yıldır dedesi ve babasından kalan 'ahşap kilit' ustalığını hobi olarak yapıyor. Şenol kaybolmaya yüz tutan bu mesleği yaşatmaya çalıştığını söyledi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde yaşayan ve memurluk yapan Mehmet Burak Şenol, evinin altına oluşturduğu atölyesinde hobi olarak 41 yıldır ahır kapısı, bahçe giriş kapısı ve evlerin giriş kapılarına ahşap kilit yapıyor. Halk arasında bilinen 'paha kilidi'nin Malatya'da tek ustası olan Şenol, dedesi ve babasından kendisine miras kalan bu sanatı yaşatmaya çalışıyor. Çırak yetiştirmekte zorluk çeken ve mesleğin bitmesinden dolayı tedirgin olan Şenol, evinin kapısında da yaptığı ahşap kilidi kullanıyor.

'BABAMIZIN SANATINI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Malatya'da binlerce bahçe ev ve ahır kapılarının kilidini yapan ahşap kilit ustası Mehmet Burak Şenol, dededen ve babadan kalan bir mesleklerinin olduğunu belirterek, "Bu artık hobi olarak yapılan bir meslek. Kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek ve yaşatmaya çalışıyoruz. Meraklısı çok fazla, gelip öğrenmek isteyenler de çok. Ben 15 yaşımdan beri bu meslekle uğraşıyorum ve bu kilit sistemini yapıyorum. Önceleri Malatya'da satardık, bayağı yaygındı. Ülkemizin bazı illerinde de olduğunu duyduk. Adı 'paha', Karadeniz bölgesinde 'pağ' olarak geçen bir ismi var. Kastamonu'da 'tosbağa kilit' Malatya'da da adı 'paha' olarak geçmektedir. Babamızın sanatını yaşatmaya çalışıyoruz. Meraklılarına da bunu öğretmeye çalışıyoruz. Kilidin orijinali ceviz ve çınar ağacından oluyor. Bağ kapılarında, ahır kapılarında evlerin dış kapılarında kullanılır. Eskiden kullanıldığı için pek kullanan yok. Yaptığımız sistem, ahşap anahtarımız var, anahtarla dilleri kaldırarak anahtarımızı çalıştırdık, kilitledik ve aldık. Açmak istediğimiz zaman yine aynı işlemi yapıyoruz" dedi.

'GÜZEL BİR HOBİ OLARAK YAPIYOR VE ÇALIŞIYORUZ'

Türkiye'deki en eski kilidin Marmara'daki kazılarda bulunduğunu kaydeden Şenol, "İstanbul arkeoloji müzesinde birebir orijinali bulunmaktadır bunun örneği. Çeşitli örnekleri var ama bizim yaptığımız sistem bu şekilde çalışıyor. Bu yaptığımız 3 dilli. Bunlar 2 dilli, 3 dilli, 4 dilli ve 5 dilli olarak da yapılır. Anahtar isteğe göre küçültülür büyültülür. Güzel bir hobi olarak yapıyor ve çalışıyoruz, amacımız kazanç sağlamak değil, tamamen hobi" diye konuştu.

41 YILIDIR HOBİ OLARAK 'AHŞAP KİLİT' YAPIYOR
41 YILIDIR HOBİ OLARAK 'AHŞAP KİLİT' YAPIYOR
41 YILIDIR HOBİ OLARAK 'AHŞAP KİLİT' YAPIYOR
41 YILIDIR HOBİ OLARAK 'AHŞAP KİLİT' YAPIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İş yerinde fare paniği! Mağaza çalışanı korkudan sırtüstü yere atladı
İş yerinde fare paniği! Mağaza çalışanı korkudan sırtüstü yere atladı
Fareyi görünce önce zıpladı sonra yere düştü! Anbean kamerada
Fareyi görünce önce zıpladı sonra yere düştü! Anbean kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cimilli İbo Demet Akalın Deniz Akkaya Fahriye Evcen
Spor Mesut Özil Erol Bulut Arda Güler Burak Elmas Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
41 YILIDIR HOBİ OLARAK 'AHŞAP KİLİT' YAPIYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 10:43:42. #1.15#

title