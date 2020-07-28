41. Üsküp Yaz Festivali'nde "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi gösterildi
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41. Üsküp Yaz Festivali'nde "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi gösterildi

Gösterimden detaylar Serhat Kula'nın açıklaması Nikola Gligorov'un açıklaması 41. Üsküp Yaz Festivali'nde "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi gösterildi ÜSKÜP (AA) – Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 41.

28.07.2020 23:48 | Son Güncelleme: 28.07.2020 23:54

Gösterimden detaylar

Serhat Kula'nın açıklaması

Nikola Gligorov'un açıklaması 41. Üsküp Yaz Festivali'nde "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi gösterildi

ÜSKÜP (AA) – Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 41. Üsküp Yaz Festivali kapsamında 30 yıldır düzenlenen "Sinema Akşamları"nda (Kafe Kino) "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi gösterildi.

Başkent Üsküp'teki Sulu Han'da açık havada gerçekleştirilen gösterime Üsküp YEE Müdürü Serhat Kula, Üsküp Kültür ve Sanat Müdürü Nikola Gligorov ve ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra sinemaseverler katıldı.

Üsküp YEE Müdürü Kula, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, film gösterimini Üsküp'ün çok kıymetli mimari eserlerinden biri olan Osmanlı yadigarı Sulu Han'da yaptıklarını söyledi.

Kula, salgın süreci sonrası sanat severlerin fiziksel olarak ilk kez buluştuğunu kaydederek, YEE olarak, 30 yıldır devam eden Üsküp Yaz Festivali'nin bünyesinde bulunan sinema akşamları programında bir film gösterimiyle kapanışı yapma fırsatı bulduklarını söyledi.

Türk sinema kültürünün en önemli filmlerinden biri olan Selvi Boylum Al Yazmalım'ı Kuzey Makedonya'daki sinemaseverlerle buluşturduklarını belirten Kula, "Makedonca altyazı ile film seyredilecek. Ben bu anlamda tabi filmin Türkiye tarihi açısından öneminin buradaki sinemaseverler için önemli bir yankı oluşturacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Üsküp Kültür ve Sanat Müdürü Gligorov da bu akşam Üsküp Yaz Festivali kapsamında sırasıyla 30 yıl düzenlenen "Sinema Akşamları"nın (Kafe Kino) kapanış programını düzenlemenin memnuniyeti içinde olduklarını belirtti.

Geçtiğimiz 30 yılda Sinema Akşamları'nda yüzlerce film gösterdiklerini ifade eden Gligorov, "Bu fırsattan yararlanarak bu anlamda uzun yıllardır "Kafe Kino"ya filmler sağlayan Türk kültür merkezi Üsküp Yunus Emre Enstitüsü'nün getirilerinin özellikle anlamlı olduğunu söylemeliyim. (Üsküp Yunus Emre Enstitüsü) Aynı zamanda etkinliğin seviyesini yükselten yazarlar, yönetmenler, aktörler getirdi." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde gerçekleştirilen etkinliğin 30. yılının kapanışını Selvi Boylum Al Yazmalım filmi il söyleyen Gligorov, "Türk Kültür Merkezi'ne sadece söz konusu filmi sağladığı için değil aynı zamanda Üsküp Yaz Festivali ve Kültür ve Sanat Müdürlüğü'ne verdikleri genel desteklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

41. Üsküp Yaz Festivali, Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı ve Üsküp Belediyesi destekleriyle Üsküp Kültür ve Sanat Müdürlüğü tarafından Osmanlı döneminden kalma Sulu Han'da düzenleniyor.

Festival, Kovid-19 salgını nedeniyle Kuzey Makedonya hükümeti tarafından halka açık etkinliklerin düzenlenmesine ilişkin protokole uygun olarak yapılıyor.

41. Üsküp Yaz Festivali'nde 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmi gösterildi

Kaynak: AA

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