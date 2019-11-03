41. İstanbul Maratonu halk koşusundan renkli görüntüler (1)

03.11.2019 14:21

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonu başladı.

"İstanbul senin, durma koş" sloganıyla koşulan maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan start aldı.

Organizasyonun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy verdi.

Start öncesi bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sporun birleştirici gücüne dikkati çekerek, "Sizlerle beraber olmanın heyecanını, mutluluğu yaşıyoruz. Göğsümüzü kabartan sporcularımız da burada. Sporun birleştiren ruhuyla İstanbulumuza gelen sporculara 'hoş geldiniz', diyorum. Asya'yı Avrupa'ya bağlayacağız, gönülleri bileştireceğiz. Sporun ruhuyla yarınlara gençlerimizle yürüyeceğiz. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ise dünyanın hiçbir yerinde böyle bir coğrafya olmadığını belirterek, "Bu sadece bu güzel memleketimize, şehrimize nasip olmuş ve birazdan Anadolu'dan Trakya'ya, Asya'dan Avrupa'ya geçişi yapacağız. İçi sevgi dolu, barış dolu, huzur dolu, keyif dolu bir koşu ruhu var burada." değerlendirmesinde bulundu.

Koşunun hem İstanbul'a hem ülkeye hem de bütün dünyaya barış getirmesini dileyen İmamoğlu, "Bu zaten aynı zamanda bir iyilik koşusu. Bütün iyilikler sporun, sportmen ruhuyla, centilmenliğiyle atacağınız her adımda karşılık bulmasını diliyorum. Hepinize başarılar dilerim." şeklinde konuştu.

Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyon, maraton (42 kilometre 195 metre), 15 kilometre koşusu ile 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde gerçekleştiriliyor.

İstanbul Maratonu, 2012 yılından bu yana Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından açıklanan "altın maratonlar" listesinde bulunuyor.

140 bine yakın kişi koşuyor

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na 106 ülkeden yaklaşık 140 bin kişi katıldı.

Organizasyonda 42,195 kilometrelik çipli koşuda yaklaşık 4 bin, 15 kilometrelik koşuda ise yaklaşık 33 bin sporcu koşuyor. 8 kilometrelik halk koşusuna ise 100 bin civarında vatandaş katılım gösterdi.

Maratonun 15 kilometre parkuru, "Türkiye'nin en çok sporcu ile koşulan yol yarışı" unvanını aldı.

58 elit atlet katıldı

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda 58 elit atlet koşuyor.

Erkeklerde son 4 yılın şampiyonları kıyasıya bir mücadele veriyor. 2015'te Kenyalı Elias Kemboi Chelimo, 2016'da Kenya asıllı Azerbaycanlı atlet Evans Kiplagat, 2017'de Fransa'yı temsil eden Abraham Kiprotich, 2018'de Kenyalı Felix Kimutai birincilik ipini göğüslemişti. Bu 4 isim, bir kez daha şampiyon olmak için koşuyor.

Kadınlarda ise geçen yıl üçüncülüğü elde eden Etiyopyalı atlet Fatuma Sado ile beşinci olan milli atlet Elvan Abeylegesse, maratonun favorileri olarak koşmaya başladı.

Parkurlar

42,195 kilometrelik maratonda sporcular 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek. Sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak atletler, Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak ve sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete dönecek.

Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçecek sporcular, Sultanahmet Meydanı'na çıkacak. Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erecek.

15 kilometre koşusunda atletler, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak sporcular, sahil yolunu takip ederek Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında bulunan bitiş noktasına varacak.

Altunizade Köprüsü altından başlayacak halk koşusunda da vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek. Sekiz kilometrelik halk koşusu, Dolmabahçe'deki Vodafone Park önünde son bulacak.

Kaynak: AA