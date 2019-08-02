400 yataklı Yalova Devlet Hastanesi inşaatı hızla ilerliyor

Yalovalıların uzun zamandır beklediği 400 yataklı Devlet Hastanesi'nin yapımı hızla ilerliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tasarruf tedbirleri dışına çıkılarak yapılan 400 yataklı Yalova Devlet Hastanesi'nin ihalesi gerçekleştirildi. Ak Parti İl aşkanı Bağatar, Sağlık Bakanlığında gerçekleştirilen İaleyi 233 milyon liraya Tetiş Yapı ve MYS yol yapı ortaklığının aldığını belirtti. Yalova'ya çok önemli bir yatırım kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Bağatar, "Yaparsa yine AK Parti yapar. AK kadrolarımızla Yalova'ya çağ atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Temeli atılan Yalova Devlet Hastanesi'nde 2 bin kişinin istihdam edeceği belirtildi. 200 bin metrekare arsaya kurulacak olan hastanede 400 yatak, 524 deprem izolatörlü güvenli bina, 80 bin metrekare kapalı alan bulunacak. İnşası başlayan hastanede bin araçlık otopark, 4 cepheden 14 giriş, 130 poliklinik, 221 tek kişilik oda, 15 ameliyathane, 105 yoğun bakım ve palyatif yatağı, anjiyo, KVC birimleri, yanık ünitesi, onkoloji hizmet birimi yer alacak. Bunlarla birlikte hastanede anaokulu ve kreşte bulunuyor. Yalovalıların uzun süredir beklediği bu proje en ince ayrıntısına kadar düşünülerek tasarlandı.

Sahada inceleme yaptı, çalışanlara motive etti

Bağatar, hastane şantiyesine giderek incelemelerde bulundu, sahada çalışan işçiler ile tek tek görüştü. - YALOVA

Kaynak: İHA